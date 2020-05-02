Глава Казахстана поблагодарил Даригу Назарбаеву

Глава государства поблагодарил Даригу Назарбаеву за активную и плодотворную работу в качестве председателя Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.
«Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан», - написал Президент РК.
Источник: Кабар
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