Глава Казахстана поблагодарил Даригу Назарбаеву

Глава государства поблагодарил Даригу Назарбаеву за активную и плодотворную работу в качестве председателя Сената Парламента Республики Казахстан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Twitter Главы государства.

«Выражаю благодарность Д.Н. Назарбаевой за активную и плодотворную работу в качестве Председателя Сената Парламента Республики Казахстан», - написал Президент РК.

Источник: Кабар