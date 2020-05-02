У Алмазбека Атамбаева критически низкое давление. Нужна госпитализация

У бывшего президента Алмазбека Атамбаева критически низкое давление.
Об этом 24.kg рассказал его адвокат Сергей Слесарев.
По словам юриста, его подзащитный, хоть и находится под постоянным наблюдением врачей в СИЗО ГКНБ, этого недостаточно. Ему необходима квалифицированная медицинская помощь и полное обследование. «Поэтому я ходатайствую о направлении Алмазбека Атамбаева в клинику. Не может человек с таким давлением быть в камере следственного изолятора», — подчеркнул Сергей Слесарев.
Алмазбек Атамбаев проходит обвиняемым по нескольким уголовным делам, по двум из них — незаконное освобождение криминального авторитета Азиза Батукаева и события в Кой-Таше 7-8 августа — идут судебные процессы.
Несмотря на то что в связи с введением чрезвычайного положения все суды приостановили работу, судебные разбирательства по делу об освобождении Батукаева и событиям в Кой-Таше регулярно назначаются и проводятся.
Источник: 24.kg
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