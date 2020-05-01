Пресс-секретарь Абылгазиева ответил на упрек Иманалиева о плагиате документа

Депутату Каныбеку Иманалиеву стоит больше внимания уделять тому, как живет страна и что она производит.
Так прокомментировал пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев слова нардепа.
Напомним, что накануне на заседании парламента Иманалиев упрекнул правительство в копировании постановления Казахстана.
«Вы представили список сфер экономики, которые заработают 1 мая. Что в Кыргызстане есть химическая промышленность, а машиностроение, приборостроение? Тогда уж напишите еще кораблестроение, производство ядерного и атомного оружия, космическое производство и разрешите им работать с 1 мая. Надо же было скрыть, что вы скопировали постановление Казахстана» – возмутился парламентарий.
Однако, по словам Султаналиева, с сегодняшнего дня в стране разрешена работа таких предприятий, как приборостроительный завод “Дастан”, нефтеперерабатывающий завод “Джунда”, выполняющий весь комплекс работ нефтегазовой отрасли “Кыргызнефтегаз”, машиностроительный “Автомаш-Радиатор” и Бишкекский машиностроительный завод, крупнейший Майлуу-Суйский ламповый завод и целого ряда других производств, в частности, энергетического сектора.
“Подобные объекты, их коллективы и производственная деятельность – не мифические крокодилы в реке Нарын, они существуют реально и работают, обеспечивая граждан работой и заработком”, – заключил пресс-секретарь.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!