Пресс-секретарь Абылгазиева ответил на упрек Иманалиева о плагиате документа

Депутату Каныбеку Иманалиеву стоит больше внимания уделять тому, как живет страна и что она производит.

Так прокомментировал пресс-секретарь премьер-министра Адилет Султаналиев слова нардепа.

Напомним, что накануне на заседании парламента Иманалиев упрекнул правительство в копировании постановления Казахстана.

«Вы представили список сфер экономики, которые заработают 1 мая. Что в Кыргызстане есть химическая промышленность, а машиностроение, приборостроение? Тогда уж напишите еще кораблестроение, производство ядерного и атомного оружия, космическое производство и разрешите им работать с 1 мая. Надо же было скрыть, что вы скопировали постановление Казахстана» – возмутился парламентарий.

Однако, по словам Султаналиева, с сегодняшнего дня в стране разрешена работа таких предприятий, как приборостроительный завод “Дастан”, нефтеперерабатывающий завод “Джунда”, выполняющий весь комплекс работ нефтегазовой отрасли “Кыргызнефтегаз”, машиностроительный “Автомаш-Радиатор” и Бишкекский машиностроительный завод, крупнейший Майлуу-Суйский ламповый завод и целого ряда других производств, в частности, энергетического сектора.

“Подобные объекты, их коллективы и производственная деятельность – не мифические крокодилы в реке Нарын, они существуют реально и работают, обеспечивая граждан работой и заработком”, – заключил пресс-секретарь.

Источник: reporter.kg