Заявление Каракольской городской организации политической партии «Биримдик»
«Сегодня, в трудные дни для всего народа Кыргызстана, некоторые граждане и СМИ идут на поводу сплетен и распространяют не соответствующую действительности информацию. Не имея никаких оснований и документальных подтверждений, они публично обвиняют партию «Биримдик» в нарушении закона. Тем самым вводят в заблуждение граждан Кыргызстана, пороча честь и достоинство партии «Биримдик».
Официально заявляем, что партия «Биримдик» не ведет никакой агитационной работы и действует в рамках законодательства Кыргызской Республики. Если у тех, кто распространяет подобную информацию, есть конкретные факты, пусть пишут заявления в соответствующие органы, предоставив доказательства. Считаем, что фото, размещенное в интернете, не является таковым. При этом те, кто занимается распространением клеветы, прекрасно понимают, что в случае бездоказательного обращения они понесут наказание за ложные обвинения, что мы сейчас и видим.
Члены партии «Биримдик» с первых дней карантина оказывают и будут продолжать оказывать помощь всем нуждающимся по всей стране. Подобную помощь оказывают и другие партии, и депутаты разного уровня, о чем так же информируют население на страницах в социальных сетях. Если данная деятельность противоречит законодательству Кыргызской Республики, просим официальные органы предоставить письменные разъяснения.
Мы не позволим отдельным провокаторам ограничить наше право в поддержке граждан, попавших в трудную ситуацию.
Мы страна — семья, мы все едины и помогаем друг другу, мы преодолеем все трудности и победим.
В единстве наша сила!» — говорится в заявлении.
Источник: vesti.kg
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