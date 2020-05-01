Минфин предлагает сделать «плавающей» выплату силовикам надбавок за работу во время ЧП

«Глав силовых структур, которые согласятся с этим предложением, нужно будет привлечь к ответственности»

В Министерстве финансов предложили лишить силовиков надбавок к зарплате за службу во время чрезвычайного положения в Кыргызстане. Об этом Vesti.kg сообщил военный пенсионер и активист, полковник в отставке Анвар Сартаев.

Речь идет о проекте постановления о внесении изменений в документ «Об утверждении положения о дополнительных гарантиях и компенсациях военнослужащим, выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения», который Минфин уже направил на согласование в правительство.

В министерстве предлагают изменить второй абзац пункта 1 положения. Сейчас в нем говорится об «окладах по воинским должностям и окладах по воинским званиям в тройном размере» для выполняющих задачи в условиях ЧП.

«Военнослужащим, проходящим действительную военную службу по призыву, при условиях, указанных в абзаце втором части первой настоящего Положения, устанавливаются оклады по воинским должностям по 1-4 тарифным разрядам и ежемесячные надбавки и денежные выплаты по нормам, предусмотренным для военнослужащих, проходящих действительную сверхсрочную военную службу на должностях, подлежащих замещению солдатами, сержантами; при увольнении с военной службы им выплачивается единовременное пособие в размере полуторамесячного оклада по воинской должности», - гласит также пункт 1.

По предложению Минфина, он должен выглядеть так:

«Размер выплат дополнительных гарантий постоянно или временно выполняющих задачи в условиях ЧП и вооруженных конфликтах, исходя из сложности ситуации и вовлеченности задействованных лиц на период фактического выполнения этих задач, устанавливается отдельным решением правительства КР».

Эта идея вызвала возмущение у военного пенсионера.

- Ну конечно, а недавно комендант Оша говорил, что милиционеры сами отказались от надбавок, - сказал ветеран ВС КР. – Это невозможно. Чтобы отказаться от положенной надбавки, силовик должен лично написать рапорт с указанием, куда эти деньги направить. Или провести офицерское собрание. Ни комендант, ни министр внутренних дел не имеет права сам лишить всех надбавок.

Общественный деятель напомнил, что сотрудникам МВД должностные оклады в последний раз повышали в 2019 году, сотрудникам ГКНБ КР – немного раньше. А военнослужащим Вооруженных сил КР и МЧС КР – в 2011 году, так что сейчас они получают меньше, чем кто-либо из силовиков.

- Обеспечение военных и сотрудников МВД сегодня самое плачевное, - негодует Сартаев. – Компенсация за питание у них – всего 30 процентов от установленной нормы, а компенсацию за коммунальные услуги они не получают. Минфин всегда выходит с какими-нибудь инициативами, чтобы урезать силовиков, а ведь Счетная палата во время проверок всегда находит в Минфине всякие надбавки для сотрудников, не предусмотренные законодательством.

Более того, по словам активиста, в ведомстве предлагают принять предлагаемый законопроект без общественного обсуждения.

- Это еще как? – возмущен полковник в отставке. – Граждане должны знать, сколько получают военнослужащие, чтобы не повторилась история 1999-2000 годов, когда участников баткенских событий обманули, и они до сих пор не имеют статуса участника боевых действий.

Анвар Сартаев считает, что необходим закон о гражданском контроле за Вооруженными силами КР со стороны других силовых структур. Он заявил, что этот гражданский контроль предусмотрен в законе «Об обороне».

- Если завтра что-то случится, кто будет нас защищать? – вопрошает ветеран ВС КР. – Обязанности свои военные выполняют в полном объеме, а государство в лице правительства самоустранилось и еще старается лишить силовиков положенных им надбавок.

Сартаев подчеркнул, что глав силовых структур, которые согласятся с предложением Минфина, нужно будет привлечь к ответственности через суд.

- Хватит, натерпелись унижений и оскорблений, - говорит он.

Источник: Вести