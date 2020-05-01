Казахстан согласился предоставить транзитный коридор для кыргызстацев, оставшихся на границе

При этом вывоз граждан КР будет осуществляться только специальными автобусами и в сопровождении медиков
В результате продолжительных переговоров с казахской стороной получен ответ о согласии в предоставлении единовременного транзитного коридора по территории Республики Казахстан для граждан Кыргызской Республики, находящихся в Соль-Илецке Оренбургской области Российской Федерации.
По условиям казахской стороны вывоз граждан КР будет осуществляться только специальными автобусами и в сопровождении медицинских работников.
Таким образом, данный единовременный транзитный коридор предоставляется только для тех соотечественников, которые на 30 апреля фактически находятся на территории Соль-Илецка. Пропуск будет осуществляться строго по списку, представленному кыргызской стороной по состоянию на 30 апреля.
При этом по требованиям казахских властей необходимо временно оставить свои автомашины на стоянках в Соль-Илецке. Вывезти автомобили будет возможно только после открытия государственной границы Республики Казахстан.
Штаб призывает граждан Кыргызстана, находящихся в Соль-Илецке, прежде всего подумать о своем здоровье и воспользоваться предоставленной возможностью и выехать на родину на автобусах.
На данный момент на месте находятся почетный консул КР в Оренбурге, а также активисты местной кыргызской диаспоры, которые уточняют и составляют список граждан, находящихся на месте и желающих выехать в Кыргызстан на автобусе.
Штаб также обращается к гражданам, планирующим выехать в Соль-Илецк с надеждой попасть в этот список, с просьбой не направляться в Оренбургскую область, так как граница Республики Казахстан для вновь прибывших будет закрыта.
Штаб при посольстве призывает соотечественников соблюдать санитарно-медицинские правила, следить за здоровьем, беречь себя и близких.
Напомним, ранее кыргызстанцы, оставшиеся на границе РК, неоднократно обращались к властям с требованием немедленно разрешить их вопрос, в противном случае они грозились акциями протеста.
Пресс-служба Посольства КР в РФ
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