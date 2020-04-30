(Фото) «Извинялись добровольно». Генпрокуратура заключила, что ГКНБ не принуждал граждан просить прощения

Дастан Бекешев опубликовал ответ главного надзорного органа на свою просьбу проверить законность действий чекистов

Депутат Дастан Бекешев обратился в Генеральную прокуратуру, чтобы там дали юридическую оценку действиям сотрудников ГКНБ, которые якобы принуждали граждан и врачей к извинениям за публикации фейковой информации. Об этом народный избранник написал на личной странице в социальной сети.

В главном надзорном органе парламентарию ответили, что после проведенной проверки выявить факты принуждения не удалось.

«Авторы роликов приносили свои публичные извинения добровольно, что законодательством не запрещается», - ответили Бекешеву в Генпрокуратуре.

Напомним, ранее кыргызстанцы возмущались тем, что ГКНБ и МВД ежедневно публиковали видеоролики с участием граждан, которые якобы распространяли недостоверную информацию, связанную с коронавирусом, либо с обеспечением медиков средствами индивидуальной защиты. Все участники видео публично извинялись перед народом за свои слова.

Источник: vesti.kg