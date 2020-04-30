Ирина Карамушкина: Асылбек Жээнбеков дал распоряжение не проверять тех, кто был в умре

Депутаты Жогорку Кенеша сочли высказывание коллеги оскорблением религии

В наличии информации о том, что депутат Асылбек Жээнбеков лично дал распоряжение не проверять на коронавирус тех, кто прилетел из умры из Саудовской Аравии, призналась депутат Жогорку Кенеша от фракции СДПК Ирина Карамушкина.

По ее словам, источником заражения в Кыргызстане стал «злосчастный рейс из Саудовской Аравии».

- По чьей вине пассажиры не прошли обсервацию и были незамедлительно распущены по домам? - поинтересовалась у министра здравоохранения депутат.

Министр здравоохранения Сабиржан Абдикаримов ответил, что на тот момент Саудовская Аравия не входила в список стран, приезжих из которой необходимо проверять.

Карамушкина поинтересовалась, были ли депутаты среди пассажиров этого рейса. Министр ответил, что он не в курсе. Депутат отметила, что есть информация, что среди пассажиров был депутат Асылбек Жээнбеков.

- Лично Жээнбеков дал распоряжение не проверять пассажиров этого рейса, - заявила она.

Депутат от фракции «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов возмутился высказыванием Карамушкиной.

- Не нужно вмешивать религию в политику, - пояснил он. – Я был в умре в конце декабря, если надо, спрашивайте у меня.

Другие депутаты тоже поддержали Сулайманова и восприняли слова Карамушкиной как оскорбление религии.

Талант Мамытов заявил, что «атамбаевские нападают на религию» и попросил это остановить.

Источник: vesti.kg