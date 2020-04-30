(Видео) Бакыт Торобаев: Только богатые и властные партии смогут пройти в парламент в этом году 

По мнению депутата, у обычных партий нет шансов выиграть предвыборную гонку
В этом году будут очень дорогие парламентские выборы. Об этом в ходе передачи «Уроки парламентаризма» заявил депутат Жогорку Кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.
Он считает, что безденежные партии не смогут пройти в парламент.
- Как вы знаете, выборы упираются в деньги, - отметил Торобаев. - Прошлые выборы и нынешние кардинально отличаются друг от друга. В этом году будут очень дорогие выборы и обычные партии не смогут пройти, если честно сказать. Если у них нет ни денег, ни власти, они не пройдут в парламент. Этим сами политики испортили народ.
В связи с этим парламентарий предлагает включить в состав партий грамотных специалистов.
- У грамотных специалистов нет возможности пройти в парламент, так как у них нет денег, - полагает Торобаев. - А мы предлагаем дать им шанс.
Источник: vesti.kg
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