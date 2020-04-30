(Видео) Бакыт Торобаев: Только богатые и властные партии смогут пройти в парламент в этом году

По мнению депутата, у обычных партий нет шансов выиграть предвыборную гонку

В этом году будут очень дорогие парламентские выборы. Об этом в ходе передачи «Уроки парламентаризма» заявил депутат Жогорку Кенеша от фракции «Онугуу-Прогресс» Бакыт Торобаев.

Он считает, что безденежные партии не смогут пройти в парламент.

- Как вы знаете, выборы упираются в деньги, - отметил Торобаев. - Прошлые выборы и нынешние кардинально отличаются друг от друга. В этом году будут очень дорогие выборы и обычные партии не смогут пройти, если честно сказать. Если у них нет ни денег, ни власти, они не пройдут в парламент. Этим сами политики испортили народ.

В связи с этим парламентарий предлагает включить в состав партий грамотных специалистов.

- У грамотных специалистов нет возможности пройти в парламент, так как у них нет денег, - полагает Торобаев. - А мы предлагаем дать им шанс.

Источник: vesti.kg