Экс-депутату ЖК Каныбеку Осмоналиеву продлили арест на два месяца

Бывшего парламентария оставили в СИЗО ГКНБ до 3 июля

Экс-депутату ЖК Каныбеку Осмоналиеву, подозреваемому в покушении на насильственный захват власти, продлили меру пресечения на два месяца.

Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Первомайского районного суда.

- Постановлением Первомайского районного суда Бишкека срок содержания под стражей подозреваемого О.К. продлен до 3 июля 2020 года с содержанием в СИЗО ГКНБ, - проинформировали там.

Напомним, 4 марта текущего года Первомайский райсуд заключил бывшего парламентария под стражу на два месяца, то есть до 3 мая.

Каныбек Осмоналиев был задержан после митинга, прошедшего 2 марта в Бишкеке. Участники акции протеста требовали освобождения экс-депутата Садыра Жапарова.

Источник: vesti.kg