Алмазбек Атамбаев передал привет всему народу и попросил за него не переживать

Суд по кой-ташским событиям отложили на 6 мая

Судебное заседание по делу о кой-ташских событиях перенесли на 6 мая. Об этом Vesti.kg сообщила официальный представитель СДПК Кундуз Джолдубаева.

По ее словам, процесс отложен по причине отсутствия адвокатов Замира Жоошева и Бакыта Афтандил уулу.

- Из адвокатов отсутствовали Замир Жоошев, Бакыт Афтандил уулу и еще двое,- уточнила Джолдубаева. - Скорее всего, они живут за чертой города и не смогли приехать из-за ЧП.

Атамбаева снова увезли в СИЗО ГКНБ.

- Сегодня Алмазбека Шаршеновича привезли в суд в сопровождении врачей СИЗО ГКНБ,- напомнила Джолдубаева. - Сейчас его обратно увезли. У него низкое давление. По нему видно, что он не совсем здоров. Но он в боевом расположении духа. Передал привет всему народу и попросил не переживать за него.

Кроме того, по словам Джолдубаевой, на процессе прокурор ходатайствовал о привлечении к ответственности отсутствовавших адвокатов. Однако суд не стал его удовлетворять, ссылаясь на режим ЧП в Бишкеке.

Источник: vesti.kg