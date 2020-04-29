Сегодня суд может изменить меру пресечения Каныбеку Осмоналиеву

Экс-депутат ЖК был задержан по подозрению в покушении на насильственный захват власти

Сегодня Первомайский районный суд рассмотрит вопрос об изменении меры пресечения следственно-арестованному экс-депутату ЖК Каныбеку Осмоналиеву. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе суда.

- Судебный процесс назначен на 14:00, - проинформировали там.

Напомним, 4 марта текущего года Первомайский райсуд заключил бывшего парламентария под стражу сроком на два месяца, то есть до 3 мая.

Каныбек Осмоналиев был задержан по подозрению в покушении на насильственный захват власти после митинга, прошедшего 2 марта в Бишкеке.

Участники акции требовали освобождения экс-депутата Садыра Жапарова.

Источник: vesti.kg