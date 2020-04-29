Адвокат: Атамбаев примет участие в суде по кой-ташским событиям

Бывший президент Алмазбек Атамбаев примет участие в судебном заседании по кой-ташским событиям, которое назначено на 29 апреля.

Об этом «Азаттыку» рассказал его адвокат Замир Жоошев.

«Алмазбек Шаршенович сообщил, что несмотря на плохое здоровье примет участие в суде, чтобы поддержать подсудимых», - сказал он.

Назначенное на 27 апреля заседание по кой-ташским событиям в Первомайском районном суде Бишкека было вновь отложено на 29 апреля в связи с отсутствием некоторых адвокатов и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Состояние здоровья Алмазбека Атамбаева не позволяет ему принимать участие в судебном заседании. Соответствующий акт был предоставлен судье конвойной службой», - сообщала одна из подсудимых Кундуз Жолдубаева на своей странице в Facebook.

В ГКНБ сообщили, что состояние Атамбаева удовлетворительное. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей. «По поводу участия в судебном процессе – Атамбаев сам написал отказную», - прокомментировали в ГКНБ.

Судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа проводится в закрытом режиме. По данному делу проходят 14 человек, среди них бывший президент Алмазбек Атамбаев, его бывший советник Фарид Ниязов, экс-депутат Равшан Джеенбеков, депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Им предъявлены обвинения в покушении на насильственный захват власти, угрозе или насилии в отношении представителя власти, воспрепятствовании деятельности следователя, захвате заложников, массовых беспорядках, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, хищении или вымогательстве огнестрельного оружия, угрозе и насилии в связи с досудебным производством.

Источник: Азаттык