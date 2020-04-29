Ташиев: Безответственное отношение руководства к народу можно расценивать как предательство

Бывший парламентарий обнародовал очередное обращение к президенту

Экс-депутат Жогорку Кенеша Камчыбек Ташиев опубликовал в социальной сети Facebook очередное обращение к президенту Кыргызстана Сооронбаю Жээнбекову.

В своем заявлении он, как и ранее, просит главу государства рассмотреть вопрос об отставке правительства.

«Одна из проблем, беспокоящих общество, — это то, что из 708 случаев заражения коронавирусом 185 являются медработниками.

Основной причиной массового заражения сотрудников больниц является то, что их не обеспечили своевременно защитными средствами.

Всемирная организация здравоохранения еще в начале года всех глав государств предупредила о необходимости предотвращения коронавируса.

Совет безопасности, который вы возглавляете, неоднократно давал информацию и результаты. Но, несмотря на проделанную работу, правительство во главе с Мухаммедкалыем Абылгазиевым не приняло меры по предотвращению распространения вируса. В результате этого жизни медиков были подвержены опасности.

Уважаемый президент!

Когда страна живет в режиме чрезвычайного положения, говоря воинским языком, «в состоянии войны», безответственное отношение руководства к народу можно расценивать как преступление и предательство.

При устранении последствий чрезвычайного положения могут возникнуть сложные ситуации. Поэтому в срочном порядке нужно рассмотреть отставку кабмина во главе с Абылгазиевым и привлечь их к ответственности.

Республика будет развиваться, если не сажать только бывших руководителей, но и привлекать к ответственности действующих должностных лиц.

Это будет уроком и для будущих членов правительства.

Уважаемый президент!

Вы неоднократно доказали, что прислушиваетесь к народу и принимаете меры, учитывая их мнение. И сейчас смотрите прямо на правду. Народ очень измучился, направьте силы и возможности государства во благо народа. Время не ждет, и люди не ждут», - написал бывший парламентарий.

Источник: vesti.kg