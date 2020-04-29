Аида Исмаилова, вице-премьер-министр: Количество зарегистрированных случаев заболеваний коронавирусом намного меньше, чем прогнозировалось

Вице-премьер-министр, член Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом Аида Исмаилова ответила на вопросы АКИpress о работе правительства по борьбе с эпидемией, помощи населению и о доверии правительству.

- Что входит в круг ваших обязанностей в Республиканском оперативном штабе по борьбе с коронавирусом?

- Я курирую социальный блок. Это сферы здравоохранения, образования, социальной защиты, культуры, спорта, а также вопросы молодежи и миграции. Естественно, с учетом сложившейся ситуации в связи с борьбой с коронавирусом больше вопросов относятся к сфере здравоохранения. Если говорить конкретно, то это лабораторная диагностика, эпидемиологическое расследование каждого случая COVID-19, госпитализация и медицинское обследование, лечение больных COVID-19 в инфекционном стационаре, подготовка коечного фонда и медицинских кадров, разработка и утверждение клинических протоколов лечения COVID-19, обеспечение организаций здравоохранения лекарственными средствами для профилактики и лечения коронавируса с учетом прогнозируемого числа заболевших, подлежащих госпитализации и амбулаторных больных, обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинских работников, своевременное финансирование организаций здравоохранения, в т.ч. выплата заработной платы медицинским работникам, контроль распределения гуманитарной помощи медицинского назначения.

Я также председательствую в работе Комиссии по распределению средств, поступающих от физических и юридических лиц в виде добровольного пожертвования на депозитный счет для финансирования мероприятий по борьбе с короновирусной инфекцией.

- Вы до 1 апреля были депутатом ЖК. Конечно, у вас была своя позиция, оценка борьбы нашей страны против эпидемии. Насколько это оценка изменилась после того, как перешли в исполнительную власть?

- Будучи депутатом и членом комитета по социальным вопросам ЖК, я вплотную занималась вопросами в системе здравоохранения и предлагала конкретные решения. В настоящее время в качестве члена правительства мне очень помогает накопленный опыт, особенно в условиях нынешней эпидемии коронавирусной инфекции.

Правительство принимает все меры для предотвращения распространения инфекции и стабилизации ситуации. Уже отмечается тенденция к снижению заболеваемости среди населения, наблюдается рост выздоровевших. К чести медицинских работников, они смогли предотвратить массовое инфицирование и наплыв больных, выявляют COVID 19 – положительных, профессионально лечат и минимизировали количество летальных исходов. Это отметили специалисты из разных стран.

Позиция осталась та же – работать не покладая рук, решать проблемы, помогать людям. Сегодня вместе с коллегами, с Минздравом и многочисленными специалистами мы боремся с этим недугом. Главная цель такова.

- Первый вице-премьер К.Боронов на встрече с Президентом в пятницу сообщил о втором этапе борьбы с коронавирусом. Можно узнать больше деталей этого этапа?

- Задачи второго этапа состоят в предотвращении появления новых очагов инфекции и массового распространения коронавирусной инфекции среди населения страны. Будут организованы скриннинговые исследования во всех очаговых зонах с использованием экспресс тестирования, опросов и информационно-образовательных мероприятий. Ограничительные меры, как домашний карантин для контактных, самоизоляция, социальное дистанцирование, обязательные санитарно-эпидемиологические требования для объектов и организаций, возобновляющих свою деятельность, будут продолжены. Соблюдать эти требования жизненно необходимо, чтобы не заболеть и сохранить здоровье наших близких.

- До сих пор много разговоров среди населения, что необычно тяжелый грипп прошедшей зимой, переполненные больницы и был коронавирусом. Вы изучили данные по внебольничной пневмонии по месяцам в 2019 году, в январе, феврале, марте 2020 года? Что они говорят?

- Специалисты отмечают, что грипп прошедшей зимой ничем не отличался от гриппа прошлых лет. Известно, что коронавирусы живут среди нас, и каждый год они являются одной из частых причин простудных заболеваний, то есть они являются обычными вирусами. Но нынешний коронавирус, вызвавший мировую пандемию, это новый серотип коронавируса, который вызывает гораздо более тяжелые респираторные инфекции. Был проведен анализ и консультации с ведущими специалистами, и было отмечено, что не было ничего необычного по заболеваемости гриппом и ОРВИ в период с января по март 2019 года и в начале 2020 года, то есть это была обычная зима и не наблюдалось увеличения числа больных внебольничной пневмонией в 2019 году и начале 2020 года (январь, февраль), ситуация оставалась стабильной. Но с середины марта 2020 года и именно у больных с коронавирусной инфекцией зарегистрированы первые случаи атипичной тяжелой пневмонии и тенденция к их росту.

- Есть ли какая-нибудь статистика?

- По данным Центра электронного здравоохранения, в январе-марте 2019 года в стране было 122 115 случаев пневмонии, зарегистрированных на уровне ПМСП, 145 летальных исходов, в январе-марте 2020 года было 8 992 случаев пневмонии и 132 летальных исхода.

- Хватает ли сейчас тестов на COVID-19, средств индивидуальной защиты? Как идут закупы?

- Сейчас стало легче, мы получаем много гуманитарной помощи, сами закупаемся.

В первую неделю работы мне пришлось проанализировать ситуацию и разработать базу данных, в которой были бы отражены потребности в масках, в средствах индивидуальной защиты, перчатки, антисептики, очки и т.д. Каждый день мы получаем заявки от медицинских организаций, смотрим запасы и, в случае нехватки, обеспечиваем всем необходимым. То есть не должно быть ситуации, когда в одной больнице есть маски, но нет перчаток, а в больнице соседнего района наоборот.

Сейчас у нас 50 тыс. тестов ПЦР и столько же экспресс-тестов. Отделы закупок минздрава и ФОМС занимаются бесперебойной поставкой.

Кстати, всю гуманитарную помощь и другие данные вы можете посмотреть на сайте министерства здравоохранения www.med.gov.kg в рубрике «Коронавирус. Официальная информация». Данные обновляются каждый день.

- Какая сейчас ситуация с семьями, которые нуждаются в помощи от государства? Насколько выросло их количество с начала года?

- Оказание адресной помощи нуждающимся, как известно, один из главных вопросов в условиях режима ЧП, так как многие наши соотечественники остались временно без работы. Такую задачу ставят и глава государства, и глава правительства. При оказании помощи – прописан человек или не прописан по тому адресу, где он проживает — не преграда. Оказываем помощь всем, кто официально состоит в базе данных, и кто обращается в Республиканский штаб, местные органы власти.

В целях прозрачного распределения гуманитарной и благотворительной помощи, поступающих от физических и юридических лиц для борьбы с последствиями коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Кыргызской Республики, в оперативном порядке были разработаны базы данных Минздрава и Минсоцразвития. При Минсоцразвития был открыт счет для учета и целевого распределения поступающей гуманитарной помощи. Вся информация по поступающей донорской и благотворительной помощи размещается на официальных сайтах, и информация ежедневно обновляется.

На сегодняшний день, на открытый счет поступило 16,1 млн сом, где специальная комиссия работает над целевым распределением средств. В созданный при Правительстве КР Штаб-помощи поступило более 281,0 тыс. звонков и заявок на горячую линию «1227».

Министерство труда и социального развития совместно с местными органами власти выявили 400,0 тысяч с лишним семей. На сегодняшний день, количество нуждающихся семей составляет 400 609 семей. Из них получили продуктовую помощь – 304 649 семей, и помощь продолжает оказываться.

- По каким линиям им оказывают помощь? Как работают спецкомиссии? В конечном итоге все решает квартальный?

- Распоряжением премьер-министра из республиканского бюджета выделены 200 млн сомов, из них половину перечислили регионам.

Также распоряжением премьер министра открыт депозитный счёт в Министерстве труда и социального развития. На сегодня поступило больше 16 млн сомов.

Эти средства распределяются комиссией. В состав комиссии входят руководители госорганов, представители гражданского общества. Мы провели 3 заседания комиссии по распределению средств: 4, 8, 14-апреля. Израсходовано 13 млн 379 тыс 996 сомов. Решением комиссии они выделены главам райгосадминистраций и мэрам городов республики на оказание гумпомощи, согласно заявкам от граждан. Помощь распределяется местными комиссиями, куда входят депутаты местных кенешей, представители женсоветов, молодежных движений. Также соцработники совместно с квартальными распределяют помощь на местах. Исключено, что решение принимается единолично, поскольку на местах все друг друга знают.

Также помощь оказывают и другие спонсоры, которые сами распределяют продуктовые наборы.

По распоряжению правительства из Фонда госматрезерва выдано 5988,7 тонн муки по всем областям страны.

- Откуда по вашему мнению идет критика распределения помощи? Она необоснованная, кому-то выгодна?

- Начну с того, что поблагодарю неравнодушных граждан. Мы очень внимательно следим за всеми замечаниями и пожеланиями, делаем выводы. В оперативном порядке были разработаны базы данных на сайтах Минздрава и Минсоцтруда, где каждый день обновляется информация о донорской и благотворительной помощи c детализацией. При ответственных ведомствах открыты счета по гуманитарной помощи. Специальная комиссия работает над целевым распределением средств.

Повторюсь, что правительство, местные власти всю силу направили на оказание адресной помощи гражданам, нуждающимся. Тут нам помогают волонтеры, бизнесмены и просто неравнодушные наши соотечественники. Мы открыты и для конструктивной критики и для тех, кто хочет нас поддержать в этом.

Пользуясь случаем хочу поблагодарить всех граждан и волонтеров, предоставляющих гумпомощь. Думаю, что критика связана с большой проводимой работой и активной гражданской позицией общества. Любая критика носит конструктивный характер и по сути она выгодна нам всем.

- Вопрос про выплату медицинским работникам. Был приказ министерства, потом это приказ отменили, говорили про распоряжение…

- Проблема в врачах, которые работают сейчас на удаленке. В конце 2018 года были внесены изменения в порядок начисления заработной платы, т.е были введены иные выплаты такие как индикаторы и Коэффициент трудового участия. То есть руководитель медицинской организации давал оценку качества работы медработника и на основе этого начислялась заработная плата. Стал вопрос, как это теперь делать на удаленке. Принято распоряжение Правительства и мы сохраняем гарантированную заработную плату по месту основной работы. В части выплаты Коэффициента трудового участия (КТУ) решение принимается на местах руководителями организаций здравоохранения.

- Давайте сравним наш подход в борьбе с эпидемией с другими странами. На ваш взгляд, он ближе к тем странам, которые добились успеха, или к тем, которые испытали огромный кризис?

- Мы живем пока в условиях коронавируса. Вопрос был вынесен на рассмотрение Совета Безопасности, и с первых дней сам глава государства взял под личный контроль все проводимые мероприятия. ЧП был введен своевременно, это тоже сыграло свою важную роль в борьбе с коронавирусом. Несмотря на определенные упущения, которые приходится оперативно исправлять, наш подход ближе к странам, которые относительно легче переносят пандемию. Сейчас мы особое внимание уделяем всесторонней защите медицинских работников.

Чего мы добились? Количество зарегистрированных случаев заболеваний намного меньше, чем было прогнозировано, за последние 2 недели наблюдается тенденция к снижению числа вновь выявленных больных и начало стабилизации уровня заболеваемости, невысокий процент тяжелых больных с наличием пневмонии и признаками дыхательной недостаточности, невысокие показатели летальности — до 1,23% от общего числа заболевших.

- Доверие со стороны населения к правительству, к власти является ключевым в борьбе с эпидемией. Есть оно сейчас, в данный момент?

- Безусловно, данная ситуация нас всех проверяет на прочность. В первую очередь, исполнительную ветвь власти. Мы свою деятельность ведем открыто, прозрачно. Соответственно, критики тоже немало. Но все высказывают критику с желанием улучшить ситуацию, чтоб не было ошибок ценой жизни человека. Как я отметила, данная ситуация нас всех проверяет на прочность. А также объединяет нас всех. Мы опираемся в первую очередь на поддержку наших граждан, на их понимание. Несмотря на все неудобства, нам всем удалось выполнить одну из главных требований – соблюдать режим ЧП, самоизолироваться. Наши граждане с пониманием отнеслись к принимаемым властями мерам. Более того, население добровольно оказывает поддержку врачам, всем медицинским работникам, людям, оказавшимся в сложной ситуации. Это самая главная помощь всем нам в борьбе с коронавирусом. Я думаю у правительства есть доверие со стороны населения и это очень важно для нас.

Источник - "АКИпресс"