Равшану Джеенбекову, содержащемуся в СИЗО, запретили переписку с родственниками

Бывшему депутату Жогорку Кенеша Равшану Джеенбекову запретили вести переписку с членами семьи.
Об этом сообщили его родственники.
Сам обвиняемый в организации беспорядков в Кой-Таше считает, что запрет на переписку ограничивает его права «с целью пресечения публикаций в СМИ, которые зачастую носят оппозиционный характер».
По словам Равшана Джеенбекова, администрация СИЗО-1 ужесточила контроль в отношении него.
«К примеру, мне запретили вести переписку с моими близкими родственниками, с которыми у меня уже более месяца нет возможности встретиться из-за ограничений, введенных приказом председателя ГСИН Мелиса Турганбаева. Это я расцениваю как моральное давление на меня», — цитирует фигуранта уголовного дела его адвокат Замир Жоошев.
Равшан Джеенбеков отмечает, что в международном праве подобные условия изоляции равносильны пыткам, жестоким, бесчеловечным и унижающим человеческое достоинство видам обращения.
«Суды идут, а наших адвокатов не пускают в СИЗО-1. Как нам тогда защищаться? Согласно законодательству нашей республики, право на получение адвокатской помощи не может ограничиваться. Однако председатель ГСИН своим приказом запретил нам встречаться с защитниками, а вывозить в суд, где есть угроза заразиться коронавирусом и занести в СИЗО, разрешает», — сказал он.
Экс-нардеп обратился к генеральному прокурору Откурбеку Джамшитову с просьбой отреагировать на эти очевидные нарушения законодательства и дать юридическую оценку действиям руководства ГСИН и судей.
Напомним, что Равшан Джеенбеков является фигурантом уголовного дела по событиям в Кой-Таше 7-8 августа 2019 года. Ему инкриминируются тяжкие и особо тяжкие статьи Уголовного кодекса.
Бывший парламентарий проходит как организатор массовых беспорядков, захвата заложников. Его также подозревают в покушении на попытку насильственного захвата власти.
Источник: 24.kg
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