Сапар Исаков отказался встречаться и разговаривать со своим адвокатом Замиром Жоошевым

По данным ГСИН, об этом бывший премьер заявил в личной беседе с сотрудниками службы

ГСИН напоминает, что решением Специальной комиссии определены места отбывания наказания и режим содержания осужденных Сапара Исакова, Жанторо Сатыбалдиева и Салайдина Авазова.

В настоящее время Сапар Исаков находится на карантине учреждения № 8 общего режима, Жанторо Сатыбалдиев в учреждении № 47 общего режима и Салайдин Авазов в учреждении № 27 общего режима, которые также находятся на карантине.

Карантин – отдельное помещение, в котором вновь прибывшие осужденные будут находиться 14 суток, где с ними будут работать медицинские работники, психологи и другие сотрудники учреждения, а также будут наблюдаться у врачей, после чего их будут определять в отряды. По окончании карантина осужденных могут посещать адвокаты.

Ранее юрист Замир Жоошев по вопросу посещения своих подзащитных, содержащихся в учреждениях пенитенциарной системы, обращался на имя руководства ГСИН 16 апреля текущего года. 20 апреля он получил соответствующий убедительный ответ от ГСИН.

Вновь обращаясь к Замиру Жоошеву, просим прекратить вводить общественность в заблуждение и не выкладывать провокационные обращения в социальных сетях в непростое для страны время. Как юрист и адвокат он прекрасно знает законные методы обращения в госорганы.

Во время личной беседы сотрудниками ГСИН Сапар Исаков выразил нежелание встречаться и разговаривать с юристом Замиром Жоошевым.

Согласно статье 19 Уголовно-исполнительного кодекса КР, в случае угрозы жизни и здоровью от основной массы спецконтигента осужденные имеют право на личную безопасность. Сапар Исаков и другие осужденные в любое время через любого сотрудника могут обратиться на имя начальника колонии с заявлением об обеспечении им личной безопасности. Однако на сегодняшний день со стороны вновь прибывших осужденных, в том числе Исакова, Сатыбалдиева и Авазова, обращений на обеспечение им личной безопасности не поступало.

Например, когда Омурбек Текебаев прибыл в учреждение №47 для отбытия срока наказания, по его личной просьбе, согласно его заявлению, он содержался в одиночной камере отдельно от основной массы осужденных, где сотрудниками колонии ему были созданы все условия для обеспечения личной безопасности. В то же время Дуйшонкул Чотонов отбывал срок наказания в учреждении №27 села Молдовановка, однако он не обращался к сотрудникам колонии о содержании его в одиночной камере.

В учреждениях пенитенциарной системы все осужденные отбывают срок наказания в равных условиях. Отдельным осужденным, которые ранее занимали должности в разных госорганах, никаких привилегий не предоставляется.

Пресс-служба ГСИН