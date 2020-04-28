Дастан Бекешев: Режим ЧП, возможно, продлят на 10 или 15 дней

Парламентарий предложил ввести некоторые послабления, оставив при этом комендантский час
Депутат ЖК Дастан Бекешев предложил ввести некоторые послабления в рамках ЧП, оставив при этом комендантский час. Об этом народный избранник написал на своей странице в соцсети Facebook.
(орфография и пунктуация автора сохранены, - прим. ред.)
«Режим чрезвычайного положения скорей всего будет продлён ещё на 10 или 15 дней. Но нужны послабления. Можно разрешить салонам красоты и парикмахерским принимать клиентов, но с регистрацией клиентов в журналах или мобильных приложениях на случай выявления инфицированных коронавирусом. Торговые точки также можно открыть, но с обязательным соблюдением дистанции, ношением масок и проверкой температуры тепловизором. Нет разницы между покупкой продуктов в магазине и кирпичом в строительном магазине.
Необходимо разрешить работать всем частным медицинским организациям и лабораториям, но опять же с соблюдением всех перечисленных правил. Надо разрешить людям посещать своих родителей или ездить на дачи, ходить в парки или заниматься спортом на площадках. Но пока можно оставить комендантский час и не открывать рестораны», - написал Бекешев.
Напомним, 30 апреля в Жогорку Кенеше рассмотрят вопрос о продлении либо прекращении режима чрезвычайного положения в Кыргызстане.
Источник: vesti.kg
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