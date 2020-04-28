Сооронбай Жээнбеков рассматривает вопрос о возобновлении социально-экономической активности в КР

Заседание Совбеза проходит в узком составе с участием глав госорганов и мэра Бишкека

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 апреля, проводит заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей ряда госорганов и мэра Бишкека.

На заседании рассматривается вопрос о дальнейших мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возобновлению социально-экономической активности в Кыргызстане.

Заслушивается информация первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, вице-премьер-министра Эркина Асрандиева, министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и руководителей государственных органов о проводимой работе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по сглаживанию негативных последствий для экономики и вариантах возобновления экономической деятельности в стране.

Отдел информационной политики

аппарата президента