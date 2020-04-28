Сооронбай Жээнбеков рассматривает вопрос о возобновлении социально-экономической активности в КР

Заседание Совбеза проходит в узком составе с участием глав госорганов и мэра Бишкека
Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 апреля, проводит заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей ряда госорганов и мэра Бишкека.
На заседании рассматривается вопрос о дальнейших мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возобновлению социально-экономической активности в Кыргызстане.
Заслушивается информация первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, вице-премьер-министра Эркина Асрандиева, министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и руководителей государственных органов о проводимой работе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по сглаживанию негативных последствий для экономики и вариантах возобновления экономической деятельности в стране.
Отдел информационной политики
аппарата президента
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!