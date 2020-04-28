Совета безопасности рассмаривает дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом в КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 апреля, проводит заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей ряда государственных органов, мэра г. Бишкек.

На заседании Совета безопасности рассматривается вопрос о дальнейших мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возобновлению социально-экономической активности в Кыргызской Республике.

Заслушивается информация первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, вице-премьер-министра Эркина Асрандиева, министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и руководителей государственных органов о проводимой работе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по сглаживанию негативных последствий для экономики и вариантах возобновления экономической деятельности в стране.

Источник: reporter.kg