Совета безопасности рассмаривает дальнейшие меры по борьбе с коронавирусом в КР

Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 28 апреля, проводит заседание Совета безопасности в узком составе с участием руководителей ряда государственных органов, мэра г. Бишкек.
На заседании Совета безопасности рассматривается вопрос о дальнейших мерах по предотвращению распространения коронавирусной инфекции на территории страны и возобновлению социально-экономической активности в Кыргызской Республике.
Заслушивается информация первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова, вице-премьер-министра Эркина Асрандиева, министра здравоохранения Сабиржана Абдикаримова и руководителей государственных органов о проводимой работе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, принимаемых мерах по сглаживанию негативных последствий для экономики и вариантах возобновления экономической деятельности в стране.
Источник: reporter.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!