Появляются те, кто, несмотря на пандемию, используют имя Садыра Жапарова и подстрекают атбашинцев

Пока коронавирусная эпидемия набирает силу и испытывает на прочность наш народ, отдельные политические силы привычно обдумывают реализацию своих грязных целей.

В Нарынской области, особенно в Ат-Башинском районе, резко обостряется эпидемиологическая ситуация. И вот и раскрылось, что отдельные подстрекатели предпринимает активные усилия для ещё большего обострения тамошней ситуации.

Гражданин по имени Тимур Махмудов, который выступает сторонником Садыра Жапарова и кормится из кормушки Бакиевых, агитирует своих единомышленников в Ат-Башы, говоря, что они должны вытащить из тюрьмы Садыра Жапарова, поручая им организацию различных подстрекательских мероприятий. Начали распространяться аудиозаписи, в которых он говорит, что из-за карантина не может туда поехать, поэтому необходимо распространить через whatsapp-группы, объясняя, как именно надо поднять народ. Ни к чему хорошему не приведут планы организовать беспорядки в политических целях в то время, когда на долю народы выпали чёрные дни. Тем более недопустимо устраивать такие провокации в священный месяц Орозо. Что можно сказать по поводу таких наших современников, которые спрятали камень за пазухой и выжидают удобного момента в то время, когда в Ат-Башинском районе действует режим чрезвычайного положения и предпринимаются усилия благополучно вытащить наш народ из эпидемии?

Если говорить конкретно, ты такие атбашинские «садыровцы» как аксакал Жумалиев Женишбек, Ибраева Дайрагуль, Ниязбек Шыякметов в настоящее время активно впрягаются, чтобы исполнить посылаемые издалека поручения.

«Удачи» их атаману Тимуру Махмудову, которые полёживая на чуйских склонах издалека управляет атбашинцами! В общем, кто бы ни был, испытываещь сожаление, видя, что пока наш народ борется с эпидемией и пытается уцелеть, они выступают инструментом в руках некоторых политических сил. А, возможно, отдельных лиц вдохновляют на провокационные действия против своего народа баксы Бакиевых, которые хотят утолить свою злость под предлогом Садыра Жапарова? Последнему действительно не позавидуешь. Его имя используют в разных делах и дискредитируют. Если бы действительно желали ему свободы, то не шли бы на подобные действия. Цель этих молодчиков иная. Сейчас людям важно сохранить здоровье, уцелеть. А что касается Жапарова, то, как он сам говорил, придёт время и он будет оправдан и освобождён по закону.

Источник: kadam-media.kg