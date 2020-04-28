Сурабалдиева: Парламент будет решать вопрос о снятии или продлении режима ЧП

Депутаты Жогорку Кенеша 30 апреля соберутся на заседание для решения вопроса о снятии или продлении режима чрезвычайного положения в отдельных городах и районах страны.
Об этом «Азаттыку» сообщила депутат Эльвира Сурабалдиева. Она отметила, что до этого вопрос будет рассмотрен в правительстве.
«Будут рассмотрены показатели по выздоровлению и заражению коронавирусом. Есть информация, что медики, эпидемиологи и вирусологи представят данные, все это будет обсуждено на заседании правительства», - сказала Сурабалдиева.
В Кыргызстане на фоне пандемии коронавируса в четырех городах и четырех районах страны действует режим чрезвычайного положения. 24 марта был объявлен режим ЧП в трех городах и трех районах до 15 апреля. После этого чрезвычайное положение было продлено до 30 апреля, а также введено в еще одном городе и районе. На остальной территории страны действует режим чрезвычайной ситуации.
Источник: Азаттык
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