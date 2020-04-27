Состояние здоровья Атамбаева удовлетворительное, - ГКНБ

Состояние у бывшего президента Алмазбека Атамбаева удовлетворительное, сообщили 27 апреля в пресс-службе Госкомитета нацбезопасности.

Сегодня, 27 апреля, должен был продолжиться судебный процесс по событиям 7-8 августа 2019 года в селе Кой-Таш. По делу проходит 14 обвиняемых, одним из которых является Атамбаев.

Пресс-служба Первомайского районного суда сообщала, заседание было перенесено на 29 апреля из-за неявки Атамбаева и 5 адвокатов. Также поступило заявление от Атамбаева о проведении судебного заседания без его участия из-за плохого самочувствия.

Источник: zdorovie.akipress.org