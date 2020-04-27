ГСИН: Текебаев может быть наказан за хранение телефона в камере только при изменении ему меры пресечения

В ведомстве считают, что аппарат могли передать любые посетители, которые заходили к политику
Омурбека Текебаева могут наказать за хранение мобильного телефона только тогда, когда ему изменят меру пресечения. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.
Напомним, лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев в интервью телеканалу "Жалбырак" рассказал, где прятал свой мобильный телефон в тюрьме.
- Если вдруг ему изменят меру пресечения и он снова будет под стражей, тогда его могут наказать за хранение телефона, - пояснили в ведомстве. - Его могут наказать выговором, что может отразиться на его деле.
В ГСИН также добавили, что телефон заключенному экс-депутату могли пронести посетители.
- К нему приходили очень много людей, - отметили в пресс-службе. - Сотрудники колонии не могли ему передать мобильный телефон.
Вместе с тем, как сообщили Vesti.kg собственные источники в ГСИН, бывший председатель ГКНБ Абдиль Сегизбаев не требовал установки видеонаблюдения в камере Текебаева.
- Видеокамеры были установлены в целях безопасности самого политика, - пояснил источник. - Он написал заявление о том, что ему поступают угрозы со стороны спецконтингента колонии. Текебаев боялся за свою безопасность, в связи с этим были установлены восемь видеокамер, в том числе в его камере. Бывший глава ГКНБ тут не при чем.
Источник: vesti.kg
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