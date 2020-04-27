Эмильбек Каптагаев: В последние дни люди начали петь дифирамбы Бакиеву и его генералам

Экс-глава Иссык-Кульской предположил, что Атамбаев мог сам дать такое наставление людям, которые когда-то были готовы отдать за него жизнь

В последние дни люди начали петь дифирамбы Бакиеву и его генералам. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал экс-полпред правительства в Иссык-Кульской области Эмильбек Каптагаев.

«То ли совсем сейчас туго стало тем, кто когда-то жизни свои были готов отдать за Атамбаева, то ли он сам такое наставление дал им из тюрьмы - в общем в последние дни они начали петь дифирамбы Бакиеву и его генералам», - написал он.

Источник: vesti.kg