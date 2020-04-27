Атамбаев вновь отказался участвовать в судебном процессе по кой-ташским событиям

Назначенный на 27 апреля судебный процесс по кой-ташским событиям в Первомайском районном суде Бишкека вновь не состоялся.

Как сообщила одна из подозреваемых - Кундуз Жолдубаева - процесс отложен на 29 апреля в связи с отсутствием некоторых адвокатов и бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

«Состояние здоровья Алмазбека Атамбаева не позволяет ему принимать участие в судебном заседании. Соответствующий акт был предоставлен судье конвойной службой», - написала Жолдубаева на своей странице в Facebook.

В ГКНБ сообщили, что состояние Атамбаева удовлетворительное. Он находится под круглосуточным наблюдением врачей.

«По поводу участия в судебном процессе – Атамбаев сам написал отказную», - прокомментировали в ГКНБ.

22 апреля заседание по делу о кой-ташских событиях также не состоялось из-за неявки некоторых адвокатов, пострадавших и Алмазбека Атамбаева.

Судебное разбирательство по делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа проводится в закрытом режиме. По данному делу проходят 14 человек, среди них бывший президент Алмазбек Атамбаев, его бывший советник Фарид Ниязов, экс-депутат Равшан Джеенбеков, депутаты парламента Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова. Им предъявлены обвинения в покушении на насильственный захват власти, угрозе или насилии в отношении представителя власти, воспрепятствовании деятельности следователя, захвате заложников, массовых беспорядках, убийстве, покушении на убийство, незаконном обороте оружия, хищении или вымогательстве огнестрельного оружия, угрозе и насилии в связи с досудебным производством.

Источник: Азаттык