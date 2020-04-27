(Видео) Омурбек Текебаев рассказал, где в тюрьме прятал мобильный телефон

Политик заверил, что даже при тщательном обыске надзиратели не смогли найти средство связи

Лидер партии "Ата Мекен" Омурбек Текебаев в интервью телеканалу "Жалбырак" рассказал, где прятал свой мобильный телефон в тюрьме.

По его словам, под руководством бывшего председателя Госкомитета национальной безопасности (ГКНБ) Адиля Сегизбаева в его камере проводились тщательные проверки.

- Наше правительство, бизнес-структуры должны мыслить креативно и принимать нестандартные решения, - считает Текебаев. - Стереотипное мышление - плохая вещь. Хотел бы в качестве примера рассказать историю, которая произошла со мной в тюрьме. Адиль Сегизбаев очень тщательно наблюдал за мной. В моей камере даже сделали видеонаблюдение, чтобы я не смог общаться по телефону. В неделю 3-4 раза проводились обыски в моей камере. Начальник охраны даже просил меня по-человечески отнестись к ним и самому рассказать, где я прячу телефон. Во время беседы с ним в моих руках была коробка, где лежал корвалол. А в этой коробке как раз и лежал аппарат. Начальник охраны даже не заметил.

Политик связал этот случай со стандартным мышлением правоохранительных органов.

- Если бы он нестандартно подошел к своей работе, то мог бы давно найти мой телефон, - считает он. - Но ему даже не снилось, что устройство могло оказаться в этой маленькой коробочке.

Источник: vesti.kg