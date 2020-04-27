Пересмотр дела Мелиса Мырзакматова отложили на 6 мая

Слушание состоится в Верховном суде

Процесс по пересмотру дела беглого экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова назначен на 6 мая 2020 года. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда.

Ранее слушание неоднократно переносили по различным причинам.

Напомним, Мелиса Мырзакматова объявили в розыск в ноябре 2014 года. Ему заочно предъявили обвинение по статье 304 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

Источник: vesti.kg