Пересмотр дела Мелиса Мырзакматова отложили на 6 мая

Слушание состоится в Верховном суде
Процесс по пересмотру дела беглого экс-мэра Оша Мелиса Мырзакматова назначен на 6 мая 2020 года. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Верховного суда.
Ранее слушание неоднократно переносили по различным причинам.
Напомним, Мелиса Мырзакматова объявили в розыск в ноябре 2014 года. Ему заочно предъявили обвинение по статье 304 «Злоупотребление должностным положением» УК КР.
Источник: vesti.kg
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