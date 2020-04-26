Президент, спикер и премьер обсудили план действий после окончания пандемии

Премьер-министр рассказал о деятельности правительства по реализации плана антикризисных мер
Президент Сооронбай Жээнбеков встретился с торага Жогорку Кенеша Дастанбеком Джумабековым и премьер-министром страны Мухаммедкалыем Абылгазиевым.
Состоялся обмен мнениями о текущей эпидемиологической ситуации в республике, деятельности государственных органов по минимизации и преодолению негативных экономических последствий и первоочередных планах на постпандемический период.
Премьер-министр рассказал о деятельности правительства по реализации плана антикризисных мер, усилиях по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны.
Отмечено, что ведется усиленный контроль за эпидемиологической ситуацией и новыми случаями заражения инфекцией, намечается тенденция выздоровления заболевших.
Глава государства отметил, что в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в отдельных регионах и в целом по республике должны быть рассмотрены различные варианты поэтапного возобновления экономической деятельности.
Вместе с этим Сооронбай Жээнбеков обратил внимание на необходимость неукоснительного соблюдения всех карантинно-санитарных требований и в дальнейшем, особенно на территориях с большим количеством подтвержденных случаев заболевания инфекцией.
Отдел информационной политики
аппарата президента
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