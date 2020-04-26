Кубатбек Боронов рассказал президенту С.Жээнбекову о санитарно-эпидемиологических мероприятиях в связи с пандемией коронавируса

Бишкек, “Саясат.kg”. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства.

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 24 апреля, принял первого вице-премьер-министра Кыргызской Республики Кубатбека Боронова.

Обсуждена текущая ситуация, а также ход реализации мер по недопущению дальнейшего распространения коронавирусной инфекции на территории страны, устранению последствий и оказанию помощи социально-уязвимым слоям населения.

Президент подчеркнул необходимость продолжения санитарно-эпидемиологических мероприятий в усиленном режиме на всей территории страны, обратил внимание на поэтапное возобновление экономической деятельности, обеспечение надлежащего завершения весенне-полевых работ.

Первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов подчеркнул, что эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем.

Всего по республике были получены результаты порядка 42 тысяч анализов, из которых 656 случаев с положительным результатом на коронавирусную инфекцию. Вместе с этим 322 человека выздоровели от заболевания и выписаны из больниц.

Среди общего числа зараженных, 172 человека являются медицинскими работниками — врачи, младший, средний медицинский персонал и другие работники. Из них 53 медицинских работника выздоровели и выписаны из больниц.

Кубатбек Боронов подчеркнул, что на сегодняшний день весь контингент контактных лиц находится под контролем — на учете, с ними проводится соответствующая работа, берутся анализы. При отрицательном результате также они находятся под наблюдением врачей или под домашним карантином.

Он добавил, что следующим этапом будут проведены работы по выявлению лиц, которые по незнанию или умышленно укрыли факт контакта с зараженными.

Для этого в течение недели будут проводиться эпидемиологические расследования, повсеместные обходы. Особое внимание будет уделено новостройкам и густонаселенным местностям.

Кубатбек Боронов также сообщил, что по всей республике продолжаются работы по оказанию помощи социально-уязвимым слоям населения и гражданам, попавшим в тяжелое материальное положение из-за сложившейся ситуации в связи с борьбой против коронавируса.