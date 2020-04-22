Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева переводят в колонию

Бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева переводят в учреждения общего режима.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы исполнения наказаний КР.
По ее данным, сегодня в СИЗО-1 Бишкека состоялось очередное заседание специальной комиссии ГСИН.
Как отмечается, комиссией рассмотрены всего 86 человек на распределение вида режима содержания и места отбывания наказания. В том числе на заседании комиссии были рассмотрены место отбывания наказания и режим содержания бывших премьер-министров Сапара Исакова и Жанторо Сатыбалдиева, а также бывшего гендиректора ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова.
«Согласно части 5 статьи 72 Уголовно-исполнительного кодекса КР, специальной комиссией принято решение определить режим и место отбывания наказания Сапара Исакова в учреждение №8 общего режима, Жанторо Сатыбалдиева в учреждение №47 общего режима, Салайдина Авазова в учреждение №27 общего режима», — говорится в сообщении.
Источник: Элгезит
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