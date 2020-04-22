«Фигурантов дела по кой-ташским событиям доставили в суд без масок. Где гарантии, что они не заразятся там?»

По мнению адвоката, за решением о возобновлении процесса по этому уголовному делу может стоять указание Верховного суда

Руководство ГСИН, СИЗО-1 Бишкека, а также председатель Верховного суда КР Гульбара Калиева решили относиться по-особенному к тем, кто обвиняется в рамках уголовного дела о кой-ташских событиях. Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал адвокат Замир Жоошев.

«Со дня объявления режима чрезвычайного положения ни одного заключенного не вывозят из СИЗО-1 в суды. В связи с этим вынуждены сидеть под стражей даже те обвиняемые, по уголовным делам которых судебное разбирательство практически завершилось и осталось лишь огласить приговор.

Сроки меры пресечения рассматриваются судами без участия самих обвиняемых, которые хотели бы, но не могут участвовать и отстаивать свои законные интересы из-за запрета руководства СИЗО-1 на их доставление в суды.

Кроме того, ни близких родственников заключенных граждан, ни их адвокатов, ни представителей института омбудсмена и Национального центра по предупреждению пыток не пускают в СИЗО-1. Руководство СИЗО объясняет это тем, что люди извне могут занести коронавирус в данное учреждение.

Вопреки всему решили возобновить судебное разбирательство по кой-ташским событиям. Фигурантов уголовного дела доставили в суд без масок, не говоря уже об антисептиках и медицинских перчатках. Где гарантии того, что без какой-либо защиты они не заразятся? Что не занесут вирус в СИЗО-1? Если так, то пусть адвокатам и иным лицам разрешат встречаться с заключенными. Если у заключенных стальной иммунитет, что запрещают передачу им мяса и молочных продуктов, необходимых для поддержания иммунитета, то пусть дадут в первую очередь возможность посетить суды тем, кто ожидает оглашения приговора суда», - написал он.

В этой связи Vesti.kg обратились к Замиру Жоошеву, который отметил, что не обращался с данным вопросом в Верховный суд.

- Да и не вижу в этом смысла, потому как понимаю, что было указание Верховного суда, - заметил юрист. - Судья Марат Сыдыков гипотетически может возобновить процесс по кой-ташским событиям вопреки постановлению ВС о приостановлении судебных заседаний в связи с чрезвычайным положением. Но практически, я считаю, он не мог. Поэтому за этим вижу указание именно Верховного суда.

Источник: Vesti.kg