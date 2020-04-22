ГРС предлагает продлить сроки действия паспортов 

Соответствующий проект постановления разработало правительство
В отдельных местностях Кыргызской Республики, где введено чрезвычайное положение, с 31 марта 2020 года все Центры обслуживания населения (далее - ЦОН) закрыты до стабилизации ситуации в стране.
В связи с чем для предоставления возможности гражданам, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства получить необходимые услуги в ЦОНах (без взимания штрафов) после стабилизации обстановки разработан проект постановления правительства «О вопросах обеспечения населения документами, удостоверяющими личность граждан Кыргызской Республики, иностранных граждан и лиц без гражданства».
Таким образом, в целях обеспечения прав и защиты законных интересов граждан Кыргызской Республики, которые своевременно не могли заменить паспорта, в связи с истечением срока действия, в результате обстоятельств непреодолимой силы, а также беспрепятственного получения гражданами Кыргызской Республики государственных услуг проектом предлагается продлить сроки действия:
- паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2004 года до 1 сентября 2020 года;
- общегражданского паспорта гражданина Кыргызской Республики образца 2006 года (за исключением гражданина, не достигшего 16-летнего возраста) до 1 сентября 2020 года.
- регистрации или продления регистрации иностранного гражданина или лица без гражданства, у которых истекли установленные сроки регистрации или продления регистрации.
А Кыргызской также предлагается допустить на сдачу общереспубликанского тестирования лиц, не документированных паспортом гражданина Республики образца 2017 года, на основании свидетельства о рождении.
С проектом можете ознакомиться по ссылке http://koomtalkuu.gov.kg/view-npa/246
Пресс-служба Министерства юстиции КР
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