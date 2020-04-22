В правительстве опровергли информацию комендатуры Бишкека о том, что за отсутствие маски штраф не предусмотрен

Кто ошибается - пресс-секретарь столичной комендатуры или представители кабмина?
В Кыргызстане не предусмотрен штраф за нахождение в общественных местах без защитной маски. Об этом заявил пресс-секретарь комендатуры Бишкека Улан Джумаков.
Об этом он сообщил накануне в социальной сети Twitter, после чего сегодня в беседе с Vesti.kg отметил, что распространяемая информация о введенном штрафе является фейковой.
- Распространяемая информация о штрафах за пребывание в общественных местах без масок не соответствует действительности и является недостоверной, - прокомментировал Джумаков.
Отметим, что информацию о штрафе за указанное нарушение распространила пресс-служба аппарата правительства 31 марта текущего года.
Vesti.kg обратились к руководителю пресс-службы правительства Чынгызу Эсенгул уулу, который в свою очередь опроверг заявление комендатуры.
- Штрафы за пребывание в общественных местах без маски действуют, - сказал он.
В пресс-службе правительства также пообещали предоставить подробное разъяснение позже.
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