В правительстве опровергли информацию комендатуры Бишкека о том, что за отсутствие маски штраф не предусмотрен

Кто ошибается - пресс-секретарь столичной комендатуры или представители кабмина?

В Кыргызстане не предусмотрен штраф за нахождение в общественных местах без защитной маски. Об этом заявил пресс-секретарь комендатуры Бишкека Улан Джумаков.

Об этом он сообщил накануне в социальной сети Twitter, после чего сегодня в беседе с Vesti.kg отметил, что распространяемая информация о введенном штрафе является фейковой.

- Распространяемая информация о штрафах за пребывание в общественных местах без масок не соответствует действительности и является недостоверной, - прокомментировал Джумаков.

Отметим, что информацию о штрафе за указанное нарушение распространила пресс-служба аппарата правительства 31 марта текущего года.

Vesti.kg обратились к руководителю пресс-службы правительства Чынгызу Эсенгул уулу, который в свою очередь опроверг заявление комендатуры.

- Штрафы за пребывание в общественных местах без маски действуют, - сказал он.

В пресс-службе правительства также пообещали предоставить подробное разъяснение позже.