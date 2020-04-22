Молчание не всегда золото, или Интеллектуальный тупик для политических партий

Чем дольше будут действовать жесткие карантинные меры, тем глубже будет погружаться в рецессию экономика.

Эта формула действует абсолютно для всех стран мира. Поэтому все без исключения правительства находятся в поиске оптимального баланса между недопущением новой вспышки инфекции после смягчения карантина и спасением бизнеса, который даже небольшое послабление карантинных санкций уже должно оживить.

Готовых рецептов нет. Большинство экономических аналитиков склоняются к тому, что масштабы предстоящего глобального кризиса несопоставимы ни с одним из предыдущих, но его глубину и длительность никто не берется предсказать. Вернее, прогнозы делаются, но меняются так стремительно, что больше похожи на «гадание на кофейной гуще». Пожалуй, есть единственное, в чем сходятся все оценки международных финансовых институтов. Это то, что уже в этом году реальный доход на душу населения снизится более чем в 170 странах мира.

И среди этих стран есть, естественно, и Кыргызская Республика.

На текущий момент стратегия кыргызского правительства заключается в том, чтобы не допустить распространения инфекции. Поэтому введено ЧП, приняты серьезные карантинные меры. Каким будет завтрашний день и какой будет страна после карантина, правительственные чиновники предпочитают не говорить, ограничиваясь сентенциями в духе «капитана очевидность» о том, что «сложившаяся ситуация выявила значительные недостатки в системе здравоохранения и образования». И опять ни слова о том, что предполагается делать, хотя бы с этими сферами, когда эпидемиологическая обстановка стабилизируется.

Но о видении будущего страны молчит не только правительство.

Свою полную интеллектуальную растерянность демонстрируют и политические партии. Ни одна из них — ни новых, ни старых — до сих пор не предъявила никакой антикризисной программы, не подготовила плана действий и мер по преодолению последствий экономического кризиса, не обозначила контуры своего понимания посткоронавирусного экономического и политического ландшафта страны. А ведь главный общественный дискурс сегодня как раз и состоит в обсуждении необходимости перехода к полновесной парламентской демократии, при которой вся ответственность за страну переходит к политическим партиям. И для партий сейчас идеальное время продемонстрировать свою состоятельность и готовность эту самую ответственность на себя взять. Не в популистском, а в интеллектуальном смысле.

Конечно, вполне возможно, что именно сейчас аналитические партийные группы работают над стратегическими документами и скоро на кыргызстанцев обрушится массив идей и креативных решений, которые сможет использовать в том числе и исполнительная власть, чтобы превратить кризис в окно возможностей для страны. Ведь сегодня не тот момент, чтобы думать о самопиаре и беспокоиться, чтобы твои наработки не украли (если есть что воровать) политические конкуренты. Скорее, наоборот. Вот только не стоит забывать народную мудрость, заключающуюся в известной русской пословице о том, что «ложка дорога к обеду». Потому что позднее, когда начнется активная предвыборная компания, и многие политики начнут соревноваться в остроумии, критикуя власть, они рискуют получить рикошетом переформулированный вопрос из исторической фразы Джона Кеннеди: «А что сделал ты для своей страны?» И найти адекватный ответ на него будет очень непросто.

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Источник: Elgezit.kg.