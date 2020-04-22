Боронов потребовал от госорганов полной готовности к ближайшему прибытию соотечественников из России и Турции

Из Новосибирска прилетят 176 кыргызстанцев, из Стамбула - 350
Под председательством первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова состоялось очередное заседание Республиканского оперативного штаба.
Обсуждены текущие вопросы по деятельности Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел и ряда служб.
Боронов подчеркнул, что профильным госорганам необходимо обеспечить полную готовность к ближайшему прибытию соотечественников из Российской Федерации и Турции.
«Обсервационные пункты, медицинские учреждения должны быть готовы. Все соответствующие службы, местные органы власти должны четко и согласно алгоритму действий отработать прибытие, размещение и дальнейшие действия, создав необходимые условия для прибывших граждан», - сказал он.
Сегодня ожидается авиарейс из города Новосибирск (Российская Федерация), прибудут 176 человек. Кроме того, в результате достигнутой договоренности правительственных структур Кыргызской Республики и Турции 24 апреля планируется осуществление чартерного авиарейса по маршруту Стамбул-Бишкек. Ожидается прибытие 350 кыргызстанцев. Все они будут размещены в обсервационные пункты в Бишкеке.
Отдел информационного обеспечения
аппарата правительства
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!