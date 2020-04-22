Боронов потребовал от госорганов полной готовности к ближайшему прибытию соотечественников из России и Турции

Из Новосибирска прилетят 176 кыргызстанцев, из Стамбула - 350

Под председательством первого вице-премьер-министра Кубатбека Боронова состоялось очередное заседание Республиканского оперативного штаба.

Обсуждены текущие вопросы по деятельности Министерства здравоохранения, Министерства внутренних дел и ряда служб.

Боронов подчеркнул, что профильным госорганам необходимо обеспечить полную готовность к ближайшему прибытию соотечественников из Российской Федерации и Турции.

«Обсервационные пункты, медицинские учреждения должны быть готовы. Все соответствующие службы, местные органы власти должны четко и согласно алгоритму действий отработать прибытие, размещение и дальнейшие действия, создав необходимые условия для прибывших граждан», - сказал он.

Сегодня ожидается авиарейс из города Новосибирск (Российская Федерация), прибудут 176 человек. Кроме того, в результате достигнутой договоренности правительственных структур Кыргызской Республики и Турции 24 апреля планируется осуществление чартерного авиарейса по маршруту Стамбул-Бишкек. Ожидается прибытие 350 кыргызстанцев. Все они будут размещены в обсервационные пункты в Бишкеке.

Отдел информационного обеспечения

аппарата правительства