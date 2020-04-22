Адвокат: Сапара Исакова тайно переводят из СИЗО в колонию

В ГСИН ответили, что уточняют данную информацию

Бывшего премьер-министра Сапара Исакова переводят из следственного изолятора в исправительную колонию. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, на данный момент официальной информации об этом нет.

- Я получил информацию от неофициальных своих источников, - пояснил Токтакунов. - Я потребовал, чтобы судья Первомайского района направила запрос в СИЗО для выяснения ситуации. Однако судья отказывается.

Юрист напомнил, что Исакова не должны переводить в колонию, поскольку судебный процесс по делу о реконструкции Исторического музея и ипподрома в Чолпон-Ате еще не завершен.

- Кроме того, власть должна была принять меры, чтобы оградить моего подзащитного от возможного влияния криминала, так как он является носителем гостайны, - отметил Токтакунов.

В пресс-службе ГСИН ответили Vesti.kg, что уточняют информацию о возможном переводе Исакова в колонию.