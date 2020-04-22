ГКНБ: Алмазбек Атамбаев по неизвестным причинам отказался ехать в суд

ГКНБ сообщает, что состояние здоровья бывшего президента Алмазбека Атамбаева удовлетворительное и никаких жалоб от него не поступало.

В ведомстве уточнили: Атамбаев находится под круглосуточным наблюдением врачей. «Однако по неизвестным причинам сегодня, 22 апреля, он отказался участвовать в судебном процессе», — подчеркнули в ГКНБ.

Ранее официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева сообщила, что на сегодняшний процесс по уголовному делу о событиях в Кой-Таше 7-8 августа Алмазбека Атамбаева не доставили — ему стало плохо.

Всего по делу проходят 19 обвиняемых. В СИЗО ГКНБ находится бывший президент Алмазбек Атамбаев. В СИЗО-1 — экс-руководитель аппарата главы государства Фарид Ниязов, бывшие депутаты Равшан Джеенбеков и Мээрбек Мискенбаев, экс-сотрудник Девятой службы Канат Сагымбаев, а также сторонники Атамбаева — Фархат Баабиев, Канат Осмоналиев, Курманбек уулу Ринат, Марат Шаменов, Рысбек уулу Карыпбек и Нооруз Капар уулу.

Нардепы Ирина Карамушкина и Асель Кодуранова, а также официальный представитель партии СДПК Кундуз Жолдубаева — под домашним арестом.

По событиям в Кой-Таше 7-8 августа МВД возбудило дело по ряду статей Уголовного кодекса. Следствие завершено. Бывшему президенту и его сторонникам предъявлены обвинения по нескольким статьям: «Массовые беспорядки», «Хулиганство», «Убийство», «Покушение на убийство», «Угроза или насилие в отношении представителя власти», «Попытка насильственного захвата власти», «Незаконный оборот оружия» и «Захват заложников» УК КР.

Источник: 24.kg