Указ Жээнбекова приостановить выборы местных кенешей: нарушение Конституции или президентское право?

Доктор политических и юридических наук, профессор Канатбек Азиз – специально для Elgezit.kg

23 марта 2020 года, ссылаясь на введение на всей территории страны режима чрезвычайной ситуации, связанной с распространением вируса COVID-19, принимая во внимание решение Совета безопасности от 21 марта 2020 года №6, а также учитывая обращения парламентариев, избирательных комиссий, общественности, с целью обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, полноценной реализации избирательных прав избирателей и кандидатов, президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков издал указ о приостановлении всех дальнейших мероприятий, связанных с проведением выборов депутатов местных кенешей, назначенных на 12 апреля 2020 года.

И на первый взгляд, такое решение со стороны главы государства было своевременным, поскольку, как отмечено в Конституции, права и свободы человека относятся к высшим ценностям нашего государства. Они действуют непосредственно, определяя смысл и содержание деятельности всей государственной системы. Иными словами, президент Кыргызстана, руководствуясь тем, что человек, его жизнь, здоровье, их охрана, являются правами и свободами каждого, принял решение приостановить выборы депутатов местных кенешей в городах Ош, Каракол, Майлуу-Суу, Токмок, Балыкчи и в отдельных районах Баткенской, Джалал-Абадской, Нарынской, Иссык-Кульской, Чуйской и Ошской областей. Причем несмотря на то, что период предвыборной агитации был в самом разгаре.

Нарушил ли президент Конституцию?

Вместе с тем, ряд политиков, общественных деятелей и экспертов убеждены в том, что национальное законодательство таких случаев на самом деле не предусматривает, и полномочий на приостановление местных кенешей ни у президента Кыргызстана, ни у Центральной избирательной комиссии, ни тем более у другого органа государственной власти нет и не было. Исходя из этого, правильным решением, как считали они, была их полная отмена, а не режим «выборной паузы».

Пожалуй, чтобы аргументированно ответить на вопрос, нарушил президент Сооронбай Жээнбеков Конституцию КР или все же воспользовался своими властными полномочиями, будет верным рассмотреть этот прецедент как с позиции права, так и политологии.

Что говорит законодательство?

Поводом для обсуждения запрета на проведение выборов местных кенешей явилась статья в законе Кыргызской Республики «О выборах депутатов местных кенешей», запрещающая проведение выборов при введении чрезвычайного или военного положения на всей территории страны или на отдельной его части. Хотя нужно учесть, что приостановить местные выборы глава государства Сооронбай Жээнбеков все же решается, но делает это не с введением режима чрезвычайного положения, а при объявлении чрезвычайной ситуации, но с наличием решения Совета безопасности от 21 марта 2020 года, одной из задач которого является выявление внутренних и внешних угроз жизненно важным интересам личности, общества и государства. Однако вопрос стоит в другом, имеется ли вообще такое право в президентских полномочиях?

Статья 64 Конституции Кыргызстана прямо закрепляет за главой государства лишь то, что президентом назначаются выборы в местные кенеши и в предусмотренных законом случаях и порядке осуществляется их роспуск. И в отечественном законодательстве нет ни слова о возможности приостановления местных выборов. Но справедливости ради необходимо сказать и то, что пренебрегать жизнью и здоровьем своих граждан ни глава государства, ни другие органы государственной власти, не имеют никакого права.

Как на самом деле

Несмотря на то, что многие предполагают возможность возникновения патовой ситуации, как ученый, могу открыто заявить, что полномочия главы государства существенно отличаются от полномочий других публичных лиц, поскольку этот институт сочетает в себе два основных начала. Во-первых, президент – орган государственной власти. А во-вторых, он представитель публичной власти, олицетворяющий единство народа и государственной власти. Дело в том, что такие полномочия, как юридически закрепленные правовые возможности, помимо конституционных и законодательных, подразделяются еще на имплицитные или скрытые полномочия.

Особенность таких полномочий заключается в том, что далеко не сразу можно выявить и оценить законность его применения. К примеру, зачастую президент Кыргызстана дает поручения тому или иному министру, допустим устное поручение министру труда и социального развития обеспечить своевременную дополнительную выплату социальных пособий лицам, с ограниченными возможностями.

Если смотреть с правовой точки зрения, то требовать такое от министра может только премьер-министр, ибо ему отведено право быть главой исполнительной ветви государственной власти и нести ответственность за деятельность всего правительства. Но не стоит забывать, что в соответствии с той же Конституцией выступать представителем и обязанностью обеспечить верховенство власти народа, могут только всенародно избираемый Жогорку Кенеш и президент. Более того, именно последний, возглавляет Совет безопасности, который может персонально донести решения этого совета.

Или еще один аргумент: глава государства Сооронбай Жээнбеков после встречи с представителями СМИ дает устное поручение генеральному прокурору Кыргызской Республики, к примеру, изучить и обратить больше внимания на уголовные дела, связанные с детским или семейным насилием.

Бесспорно, Генеральная прокуратура Кыргызстана в своих действиях и по статусу независима, но не стоит забывать, что президент как глава государства имеет полную возможность обратиться к генеральному прокурору и председателю Верховного суда КР, не вмешиваясь в дела надзора и правосудия, более подробно изучить те или иные резонансные дела. И в этом случае, с формальной точки зрения, оно вряд ли может быть растолковано как незаконное, поскольку у президента есть весомый конституционный аргумент: он – глава государства, и ему (как и парламенту) отведено полномочие быть представителем и обеспечивать верховенство власти народа.

Вывод

Исходя из отмеченного, можно заключить, что приостановление выборов местных кенешей – скрытое, неоговоренное, незапрещенное и подразумевающее в конституционном законодательстве президентское полномочие, входящее в сферу указного права. И это, во-первых. Во-вторых, политико-правовая природа любой конституции, в том числе кыргызской, является в первую очередь политико-правовым актом, определяющим соотношение интересов и взглядов ведущих социально-политических сил на момент ее написания и принятия, учреждая при этом основополагающие цели, принципы и ценности, вектор развития общества и государства, основы статуса личности, социально-экономической и политической организации общества, государственно-территориального устройства, осуществления публичной власти, предопределяя при этом полномочия органов государственной власти, в том числе и полномочия президентские. И стоит заметить, что такой позиции придерживаются многие зарубежные представители как правовой, так и политической наук.

В заключение необходимо все же предостеречь

Вместе с тем, не отрицая вышесказанное, необходимо признать и то, что использование президентом подобного рода полномочий предполагает на деле высокую степень ответственности как главы государства, ибо от его действий, моральных качеств могут зависеть не только судьбы людей, но будущее самого государства. И в этом смысле, считаю, во всем должна быть «золотая середина», поскольку концепция реализации скрытых президентских полномочий может нести в себе как угрозу реализации принципа разделения властей, включая полное фактическое исключение чёткого разграничения полномочий, так и возможность выхода из тупиковой ситуации в законодательстве. Само ощущение значительной власти, которую никто не сдерживает, понимание того, что любые действия можно подстроить под соответствующую норму Конституции, значительно опасно для любого демократического государства. Поэтому в будущем, как только в Кыргызстане будет обеспечена политическая стабильность, необходимо, чтобы теория разделения властей и принцип сдержек и противовесов в истинном ее смысле стали реально действующими и применяемыми.

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