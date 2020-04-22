Атамбаеву снова стало плохо. Он не смог явиться на процесс по событиям в Кой-Таше

У бывшего президента сильно понизилось давление

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев снова не смог участвовать в судебном процессе по кой-ташским событиям из-за состояния здоровья. Об этом Vesti.kg сообщил его адвокат Сергей Слесарев.

По словам юриста, заседание отложили на 27 апреля по причине неявки некоторых адвокатов и, собственно, бывшего президента.

- Алмазбек Атамбаев не был доставлен в суд по состоянию здоровья, - пояснил Слесарев. - Его давление сильно понизилось, поэтому он не смог присутствовать.

Он также добавил, что видится со своим подзащитным через пластиковое стекло.

Источник: vesti.kg