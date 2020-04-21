Аида Исмаилова: Медики полностью получат зарплату и допвыплаты

Вице-премьер заметила, что сложившаяся ситуация выявила множество недостатков в сфере образования и здравоохранения

В Кыргызстане к 20 апреля 4598 медиков, вовлеченных в борьбу с коронавирусом, получили компенсации. Об этом на брифинге сообщила вице-премьер-министр Аида Исмаилова.

Она отметила, что большая часть зараженных медработников выпала на долю Бишкека и Оша, несмотря на то, что эти города лучше обеспечены, нежели другие города и регионы республики.

- Призываем медиков быть бдительными, - сказала вице-премьер. - Основная заработная плата будет выплачена медработникам полностью. Дополнительная выплата будет выдана из депозитного счета, открытого при Минфине. На данный момент на счет поступило 129 млн сомов. К 20 апреля 4598 медиков получили компенсации. На апрель месяц на допвыплаты планируется направить 132 млн сомов. Есть решение правительства, по которому медики полностью получат гарантированную заработную плату, а также иные надбавки по должностным окладам.

Кроме того, Аида Исмаилова заметила, что сложившаяся ситуация выявила множество недостатков в сфере образования и здравоохранения. По ее словам, правительство анализирует все обращения медработников и граждан.

Источник: vesti.kg