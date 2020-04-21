Время Абылгазиева на исходе?

Два года назад правительство Кыргызской Республики возглавил Мухаммедкалый Абылгазиев.

К этой дате в социальных сетях начала активно распространяться информация о том, что премьер подал в отставку. Новость оказалась фейком, о чем сообщил пресс-секретарь Абылгазиева, подчеркнув, что глава правительства «продолжает работу в усиленном режиме и в условиях борьбы с коронавирусом делает это ежедневно, без выходных».

В течение этих двух лет народная молва отправляет Абылгазиева в отставку регулярно. Он не самый популярный премьер, и это еще мягко сказано. Но зато один из самых живучих, хотя в данном случае это вовсе не показатель эффективности.

Провалов у Мухаммедкалыя Абылгазиева на посту премьера предостаточно. Из последних – это ситуация с медицинскими работниками, заражающимися коронавирусом преимущественно из-за того, что вовремя не были закуплены индивудуальные средства защиты и разработаны алгоритмы действий для разных служб системы здравоохранения. А вот успешных прорывных проектов, связанных с именем Абылгазиева, страна не знает. Поэтому долгожительство на посту премьера, скорее всего, связано с его нежеланием открыто конфликтовать с разными внутриэлитными группами интересов и отношениями с президентом.

Сейчас мировая экономика медленно погружается в кризис. На уровне государства можно пытаться хоть как-то выжить. А можно использовать кризис, как возможность для запуска кардинальных реформ.

Что будет делать правительство Абылгазиева? Ответ лежит на поверхности – в лучшем случае пытаться выживать.

Эксперты из The Boston Consulting Group (BCG), всемирно известной компании, специализирующейся на управленченском консалтинге, подготовили специальный вопросник для правительств. Отвечая на него, можно оценить подготовленность государственных структур к различного рода кризисам. А также увидеть, есть ли потенциал, позволяющий рассматривать кризис, как возможность для запуска кардинальных изменений по всем «фронтам». Итак, вопросы для правительств от BCG:

– Готовы ли вы к разным потенциальным сценариям, включая даже самые маловероятные?

– Проводили ли вы учения или какие-то другие мероприятия, чтобы оценить реакцию государственных органов на внезапный кризис?

– Развиваете ли вы сотрудничество, взаимодействие между различными ведомствами?

– Есть ли структурные изменения, которые стоит осуществить сегодня, чтобы обеспечить эффективное взаимодействие министерств и других ведомств?

– Каким вы хотите видеть социальный и экономический ландшафт страны через много лет?

– Как задействованы и задействованы ли вообще граждане в жизни государства, чтобы обеспечивать поддержку реформам?

Аналитики BCG считают, что те правительства, у которых есть ответы на эти вопросы, имеют все шансы справиться с любым кризисом и использовать его на пользу своей стране и своему народу.

Есть ли ответы у Мухаммедкалыя Абылгазиева?

Редакция ответственности за публикацию не несет и мнение автора может не разделять.

Источник: Элгезит