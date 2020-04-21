Экс-судья Конституционной палаты: Комендант Бишкека занимается произволом

Клара Сооронкулова утверждает, что устные ограничения со стороны Алмаза Орозалиева не имеют юридической силы
Комендатура Бишкека не имеет права запрещать горожанам передвигаться на велосипедах. Об этом Vesti.kg заявила экс-судья Конституционной палаты Клара Сооронкулова.
По ее словам, все ограничения, в том числе по передвижению на велосипедах, должны быть прописаны в Указе президента о введении ЧП в некоторых городах и районах Кыргызстана.
- Вводить подобные ограничения можно только в случае, если бы они были написаны в самом начале в Указе президента о введении ЧП,- отметила Сооронкулова. - Из-за того, что это не было сделано, начинается страшная самодеятельность и произвол по отношению к гражданам. У него нет оснований изымать велосипеды. Он не должен творить все что угодно, превышая свои полномочия.
Соорнкулова недоумевает, чем мотивирован запрет передвижения на двухколесном транспорте.
- Задача коменданта обеспечивать нас эпидемиологической безопасностью,- напомнила она. - Передвигаться на велосипедах намного эффективнее, чем ходить пешком и дольше пребывать в открытом пространстве. Все запреты должны быть прописаны в законах. Устные и письменные распоряжения коменданта не имеют никакой юридической силы.
Напомним, вчера, 20 апреля, комендант Бишкека Алмазбек Орозалиев во время брифинга порекомендовал горожанам не ездить на велосипедах, соблюдая режим самоизоляции. В противном случае, предупредил он, сотрудники милиции будут их изымать. Многих пользователей соцсетей возмутило подобное ограничение.
Источник: vesti.kg
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