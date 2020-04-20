Кто должен, но не заботится о возвращении кыргызстанцев из России?

В МИД и Республиканском штабе затруднились объяснить, почему привезти людей из РФ сложнее, чем из Турции

Ни в МИД КР, ни в Республиканском штабе по противодействию распространению коронавируса не смогли ответить на вопрос Vesti.kg о том, что мешает властям Кыргызстана привезти на родину соотечественников, застрявших в России из-за эпидемии COVID-19.

Сначала во внешнеполитическом ведомстве посоветовали обратиться в Штаб, а в Штабе, соответственно, в МИД.

Обнаружив, что круг замкнулся, в министерстве иностранных дел посоветовали запросить информацию в письменном виде. На момент публикации редакция еще не получила ответа. В пресс-службе Республиканского штаба пообещали предоставить необходимые сведения, но и они на момент публикации еще не поступили.

При этом стоит напомнить, что 17 апреля более 200 кыргызстанцев вернулись в Кыргызстан из Турции. Депутат Исхак Пирматов добавил, что обсуждается возвращение соотечественников из российского Новосибирска.

Но за день до этого лидер партии «Замандаш» Жениш Молдокматов заявлял, что правительство Кыргызстана лжет, докладывая о поддержке граждан, оставшихся за границей после отмены авиарейсов.

- Кубатбек Боронов и Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании парламента рассказывали, что кыргызстанцам, оставшимся в аэропорту Новосибирска, оплатили хостелы и еду, но это не так, - заверил он. - На самом деле в хостелах размещены лишь 130 человек, и жилье оплачивает Международная организация труда и миграции. Остальные люди сами сняли себе квартиры, либо живут у знакомых. А горячую еду один раз в день привозят национальные диаспоры. А в это же время наше правительство отчитывается о своей работе.

Молдокматов добавил, что в ответ на просьбы мигрантов о помощи отозвались местные власти, но не кыргызстанская сторона.

- И тут еще стало известно, что российская сторона дала коридор для самолета, который мог вывести наших граждан. В Бишкеке также сидят россияне, которым надо вернуться в РФ. Но Кыргызстан не дал разрешения, чтобы самолет приземлился у нас. Сколько еще наши чиновники будут врать?

Ранее замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев проинформировал, что до лета в Кыргызстан вернут около 2 тыс. граждан.

«В апреле-мае их уже вернут домой. Все запланировано. Вопрос решен и прорабатывается, чтобы разрешили их привезти», — говорил он.

На сегодняшний день около 4 тыс. кыргызстанцев застряли за границей из-за приостановки авиарейсов в связи с эпидемией коронавируса.

Источник: vesti.kg