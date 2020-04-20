(Видео) Кыргызстанец в России: Некоторые депутаты подговаривают мигрантов начать голодовку

«Пусть лучше сами голодают, а то лежат у себя дома с кучей еды»

Некоторые депутаты каждый день обещают самолеты мигрантам, которые не могут вернуться в Кыргызстан, и подговаривают начать голодовку. Об этом заявил мигрант из Кыргызстана на своей странице в Facebook под ником "Азамат Советник".

Он призвал остановить манкуртизм депутатов, которые сеют панику среди кыргызстанцев.

«Хотели обратиться к чересчур “умным” депутатам, они, сидя у себя дома с кучей продуктов, подговаривают кыргызстанцев в Москве, которые не могут уехать, к голодовке. Было бы хорошо остановить этот “манкуртизм”. Депутаты обещают им каждый день что-то, к примеру, что отправят самолет. Вы сначала возьмите разрешение на самолет и оформите это официально, а потом что-то говорите. Может, лучше наши депутаты сами голодают, а то лежат у себя дома с кучей еды», - возмутился соотечественник.

Мигрант также отметил, что необходимо сначала обеспечить людей условиями на родине.

«Хотелось бы отметить, что в России около 200 тысяч кыргызстанцев, которые хотят вернуться на родину. Если одни начнут голодовку, то за ними выйдут остальные. Депутаты, вы готовы забрать 200 тысяч кыргызстанцев? Если да, то это другой вопрос. Надо сначала думать, что-то предпринять, а потом советовать. Я тоже могу сказать, чтобы начали голодовку. Сначала проанализируйте ситуацию, а потом что-то заявляйте. Вместо того, чтобы успокоить народ, вы, наоборот, сеете панику. Просто мигранты думают, если депутаты что-то скажут, то самолеты полетят. Это не так, уважаемые друзья, они ничего не сделают» , - сказал он.

Источник: vesti.kg