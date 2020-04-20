Урмат Барыктабасов - президенту: Продайте два моих дома Кумтору на благо кыргызстанцев 

Известный в прошлом кыргызский олигарх решил помочь гражданам, которые не могут вернуться на родину
Известный в прошлом олигарх, несостоявшийся «революционер» Урмат Барыктабасов предложил властям продать два его здания в Балыкчи, чтобы помочь вернуться гражданам, оставшимся за границей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.
«Уважаемый президент! Сооронбай Шарипович!
Уважаемый премьер-министр! Мухаммедкалый Дуйшекеевич!
Объясню, по какой причине обращаюсь к вам.
Множество наших граждан не могут вернуться на родину из других государств. Они нам нужны. У них закончились деньги. Здесь тоже у народа не осталось денег. Они не знают, что им делать. Народ нужен нам всем.
Прозвучали призывы продать Кумтор. Я против этого. Кумтор принадлежит народу, его надо оставить...
Вы еще просите в долг.
В Балыкчи у меня есть два дома, продайте их Кумтору.
В Балыкчи имеется предприятие Кумтора, они им найдут предназначение.
Я поделюсь с народом.
Договоритесь с руководством Кумтора насчет покупки помещений. Пусть средства от продажи пойдут на благо народа.
Я дам их своему народу. Для благодарности Всевышнего и моего народа.
Немало средств получится.
Я не буду ждать, что правительство или мой народ мне вернут эти деньги. Надеюсь, все воздастся от Всевышнего...
Буду жив, построю сотню таких зданий», - написал Барыктабасов.
Напомним, ранее Барыктабасов заявлял о готовности бесплатно предоставить для больных гостиницу «Алия», расположенную в Балыкчи.
Источник: vesti.kg
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