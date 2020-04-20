Урмат Барыктабасов - президенту: Продайте два моих дома Кумтору на благо кыргызстанцев

Известный в прошлом кыргызский олигарх решил помочь гражданам, которые не могут вернуться на родину

Известный в прошлом олигарх, несостоявшийся «революционер» Урмат Барыктабасов предложил властям продать два его здания в Балыкчи, чтобы помочь вернуться гражданам, оставшимся за границей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Уважаемый президент! Сооронбай Шарипович!

Уважаемый премьер-министр! Мухаммедкалый Дуйшекеевич!

Объясню, по какой причине обращаюсь к вам.

Множество наших граждан не могут вернуться на родину из других государств. Они нам нужны. У них закончились деньги. Здесь тоже у народа не осталось денег. Они не знают, что им делать. Народ нужен нам всем.

Прозвучали призывы продать Кумтор. Я против этого. Кумтор принадлежит народу, его надо оставить...

Вы еще просите в долг.

В Балыкчи у меня есть два дома, продайте их Кумтору.

В Балыкчи имеется предприятие Кумтора, они им найдут предназначение.

Я поделюсь с народом.

Договоритесь с руководством Кумтора насчет покупки помещений. Пусть средства от продажи пойдут на благо народа.

Я дам их своему народу. Для благодарности Всевышнего и моего народа.

Немало средств получится.

Я не буду ждать, что правительство или мой народ мне вернут эти деньги. Надеюсь, все воздастся от Всевышнего...

Буду жив, построю сотню таких зданий», - написал Барыктабасов.

Напомним, ранее Барыктабасов заявлял о готовности бесплатно предоставить для больных гостиницу «Алия», расположенную в Балыкчи.

Источник: vesti.kg