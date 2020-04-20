Экс-вице-спикер ЖК: Сейчас подходящее время для партий, чтобы показать, кто на самом деле патриот

Кубанычбек Исабеков полагает, что кандидатам в депутаты лучше потратить средства на благотворительность, чем покупать голоса
Политические партии, которые планируют участвовать в предстоящих выборах, могли бы заняться благотворительностью в это трудное для всех время - так бы и показали, какие они патриоты. Таким мнением с Vesti.kg поделился экс-вице-спикер Жогорку Кенеша Кубанычбек Исабеков.
- Сейчас самое подходящее время для кандидатов в депутаты, чтобы показать, как они болеют за свою страну, - отметил он. - Все равно ведь потом эти деньги на выборах потратят на подкуп голосов, развлечение электората и спиртное. А избирателям именно сейчас надо присмотреться, за кого голосовать, и не брать потом деньги от партий, которые плохо себя проявили.
Вместе с тем бывший вице-спикер сказал, что в ближайшее время правительству необходимо разработать программу, которая объединяла бы народ и показывала пути выхода из этой кризисной ситуации.
- Надо взять под строгий контроль вопросы обеспечения продуктами питания, лекарствами и другой гуманитарной помощью семей, которые остались без работы или кормились случайными заработками, - предложил он. - В целях уменьшения бюджетных затрат, для улучшения кадровой политики провести оптимизацию структуры власти, сократить количество сотрудников правительства и органов местного самоуправления. Принимая во внимание сегодняшнюю ситуацию, президент, Жогорку Кенеш и правительство могли бы показать личный пример, уменьшив свои затраты и сократив свою заработную плату.
Кубанычбек Сатиндиевич добавил, что народу нужно объединиться, чтобы пройти все трудности пандемии.
- Проявим терпимость, - обратился он к гражданам. - Победим эту болезнь единством и дисциплинированностью.
Источник: vesti.kg
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