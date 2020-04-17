«Посол Турции никогда не оскорблял министра иностранных дел Кыргызстана»

Однако в МИД признались, что не могут раскрыть всех подробностей истории

Посол Турции Женгиз Камил Фырат никогда не оскорблял министра иностранных дел КР Чингиза Айдарбекова. Об этом сообщили в диппредставительстве страны в Кыргызстане, сославшись на пресс-конференцию с участием официального представителя МИД КР Уланбека Дыйканбая.

«Посол никогда не оскорблял министра, - заявил тот. - Мы не можем раскрыть всего. Однако информация о брани посла неточна. Наши послы и послы в других странах придерживаются дипломатических правил. Я призываю граждан не верить такой информации».

Ранее Vesti.kg передавало слова экс-проректора Дипломатической академии МИД КР, доктора юридических наук, профессора Кайрата Осмоналиева о том, что посол Турции в Кыргызстане Женгиз Камил Фырат якобы не в первый раз грубо бранит сотрудников отечественного МИД, но никто из них, включая министра, даже не возражает ему.

- В конце марта он встретился с министром и еще несколькими людьми, - поведал он. – В итоге посол обматерил Чингиза Айдарбекова, упрекая его в бездействии. Что кыргызская Фемида не помогает ему в деле о Vefa Center. Все слышали. Да и видеофиксация должна быть во время таких встреч. Министр проглотил.

Источник: vesti.kg