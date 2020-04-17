«Чиновники Кыргызстана не знают, что делает их правая рука и что мелет их язык»

Общественный деятель описал отношение к властям строчкой из песни Виктора Цоя

Будущее Кыргызстана и наших детей нельзя доверить чиновникам, у которых левая рука не знает, что делает правая. Об этом заявил председатель ОФ «Таза Кол» Расул Умбеталиев.

«Они каждый божий день топчут здравомыслие и логическое мышление, но учат нас, как дышать, куда ходить, с кем общаться, кого любить, а кого ненавидеть. А сами <…> не знают, что мелет их собственный язык, - негодует он. - Разве можно таким «слугам народа» доверить будущее государства, будущее наших детей и внуков?»

Общественный деятель вспомнил о ряде провалов отечественных чиновников, когда те (ненароком или по неграмотности) говорили совсем не то, что, видимо, хотели сказать.

«Учитель русского языка и советской литературы во время открытия памятника великому кыргызскому писателю в столице России не смог процитировать знаменитое стихотворение великого русского поэта, - напомнил он. - Высокопоставленные чиновники российского правительства и градоначальник Москвы при этом явно насмехались».

Оговорки спикера Жогорку Кенеша Дастанбека Джумабекова давно ушли в народ и стали анекдотами. Умбеталиев напомнил об одной из них:

«15 апреля 2020 года спикер парламента выдал очередную порцию высшей математической «теории невероятности», - написал он. - Глава высшего законодательного органа страны заявил, что «ЖК КР поддерживает правительство и принял постановление о продлении чрезвычайного положения с 27 апреля по 15 апреля этого года».

Кстати, это не самая забавная его оговорка – общественный деятель напомнил и о другой, которая звучит так: «Если заразим друг друга [коронавирусной инфекцией], то все будем в выигрыше».

Расул Умбеталиев продолжил, поведав о той истории, когда первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов назвал отсутствие в селах ишаков признаком роста уровня жизни населения.

«Новый «сезонно-вирусный» министр по сохранению и лечению всех человеческих органов граждан КР говорил о каких-то «оперативных сводках Минздрава на 33 апреля». Хорошо, что не ввели ЧС и ЧП до несуществующего числа», - иронизирует он.

Но сильнее всего главу «Таза Кол» возмутил полномочный представитель правительства в Джалал-Абадской области Нурболот Мирзахмедов, который несколько дней назад заявил, что по шариату получателей гуманитарной помощи можно сравнить с попрошайками.

«Наверное, он хотел акцентировать внимание на том, что некоторые обеспеченные граждане тоже получают безвозмездные продуктовые наборы, - предположил Умбеталиев. - Но четко разграничить богатых и бедных у него не получилось. Наверное, губернатор тоже перечислил однодневную заработную плату на спецсчет Минздрава, но хоть комиссии по распределению гумпомощи и находятся под его контролем, он распределяет ее не из своего кармана».

По его мнению, полпред оскорбил жителей региона, сравнив женщин, детей и стариков с людьми без определенного места жительства.

«Наглые и циничные чиновники, безответственные, безнаказанные, они унижают и оскорбляют честь и достоинство кыргызского народа, - заявил общественный деятель. – Насилуют обычную логику и здравый смысл, взрывают высшие человеческие ценности и знаменитые математические, философские и медицинские завоевания лучших умов планеты».

Расул Умбеталиев напомнил, что единственным источником государственной власти в Кыргызстане является народ – так гласит Конституция КР. Но если высокопоставленные чиновники издеваются над народом, ответная реакция не заставит себя ждать, уверен он.

«Правительственные чиновники будут обвинять журналистов и пользователей соцсетей в распространении фейковых сообщений и заставят просить прощения. Будут истерически заявлять и монотонно утверждать, что их высказывания вырваны из контекста, но ответственности не понесут, - пишет активист. – Можно заставить простых смертных извиняться перед камерой, но никто из представителей власти так и не извинился перед народом Кыргызстана».

Недавно Кубатбек Боронов сказал в парламенте о грядущих тяжелых временах. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев в тот день на заседании так и не появился, несмотря на настойчивые требования народных избранников, обратил внимание Умбеталиев.

«Знаменитый певец Виктор Цой в своей песне сказал: «Я не люблю, когда мне врут, но от правды я тоже устал», - процитировал он. – А наше горе заключается не только в несуразных высказываниях, но и в тех действиях чиновников, от которых зависит степень гражданских страданий во время ЧС и ЧП, а также скорость восстановления экономики Кыргызстана в будущем и процветание страны в целом».

Источник: vesti.kg