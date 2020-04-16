«Кашкар Джунушалиев делает вид, будто не знает о резонансных делах, происходящих внутри МВД»

Кайрат Осмоналиев отметил, что у людей возникает мысль о сговоре, в котором участвуют сотрудники милицейского ведомства

Министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев делает вид, что не знает о резонансных делах, происходящих в МВД. Таким мнением с Vesti.kg поделился член рабочей группы по контролю за реализацией антикоррупционной стратегии при Совете безопасности КР, член экспертного совета по противодействию коррупции координационного совещания при Генеральной прокуратуре КР, доктор юридических наук Кайрат Осмоналиев.

- В прошлом году СВР МВД возбудила уголовные дела на сотрудников милиции, злоупотребивших должностным положением, приобретя оборудование по завышенным ценам, - сказал он. - Ранее был проведен тендер. 84 млн сомов - это немалые деньги. В этих делах фигурирует имя Курсана Асанова. Если внимательно изучить эти дела, то бывшему замглавы МВД может «засветить» новый срок. Тендер по сути - всегда коррупционный риск. Это подтверждается тем, что в результате милиционеры жаловались на работу компьютеров и на то, что принтер рассчитан на распечатку всего лишь 200 бумаг, после чего нужно будет менять картридж, а не краску.

По мнению Осмоналиева, произведение подобной покупки можно назвать глупостью.

- Кроме того, приобрели видеокамеры для следственных комнат, зарядки которых хватает лишь на час, - продолжил он. - Следственные действия ведь длятся не один час. Недавно Служба внутренних расследований выявила, что для УПСМ приобрели электрошокеры по 5600 сомов за единицу, в то время как на рынке они стоят по 600 сомов. Все эти материалы передали еще в прошлом году в Следственную службу. Но это же конфликт интересов. Одна служба МВД проводит тендер, а потом другая принимает эти материалы дела и якобы занимается расследованием.

Кайрат Осмоналиев отметил, что отсутствие результатов расследования на сегодняшний день наталкивает на подозрения о сговоре внутри МВД.

- Неужели материалы дела нельзя было передать Финполиции или АКС ГКНБ? - посетовал он. - Как коллеги могут быть беспристрастными? Уголовно-процессуальный кодекс специально был написан ущербным образом в интересах коррупционеров, потому что там указаны сроки следствия - 2 месяца. Но сроки начинают действовать лишь с того момента, когда предъявляется обвинение. Таким образом следователь, принявший материалы уголовного дела, может на законном основании годами держать у себя эти документы. Это профанация.

Он отметил, что в любом органе, особенно в МВД, все зависит от поручений руководства.

- Как министр внутренних дел может не знать о том, что государственные деньги потратили на барахло? - возмутился Осмоналиев. - Кашкар Астаканович должен принять к сведению данную информацию. Люди ждут ответов. Нужно привлекать к ответственности тех, кто проводил такие тендеры. Кроме того, материалы дела нужно передать другим ведомствам. Тогда МВД отведет от себя все подозрения. У министра должна быть совесть. Необходимо сдвинуть эти дела с мертвой точки. У людей и без того растут недовольства в отношении работы правоохранительных органов. Зачем это еще больше усугублять?

Напомним, что с 1 января минувшего года вступили в силу новые кодексы и законы. Бывший замглавы МВД Курсан Асанов в конце 2018 года сообщал о том, что правительство выделило 84 млн 274 тысяч 326 сомов для эффективной реализации кодексов. Он проинформировал, что по результатам проведенных 8 тендеров получены и установлены 618 компьютеров и МФУ, 386 видеокамер со штативами – для оборудования следственных кабинетов. А также 137 компьютеров и один мощный сервер, который обеспечит функционирование всех компьютеров. Планировалось также приобретение 591 компьютера – для органов дознания, сотрудников дежурных частей, СОБ и ГУОБДД.

Источник: vesti.kg